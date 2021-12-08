Жить возле России – сплошная головная боль: Украина потроллила агрессора в твиттере
Источник:официальная страница Украины в твиттере
Официальная страница Украины в твиттере снова мастерски потроллила Россию. В новой заметке говорится о том, как непросто жить рядом с государством-агрессором.
Соответствующая публикация появилась в твиттере Украины 7 декабря. Ее проиллюстрировали остроумным мемом о разновидностях головной боли.
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Как Украина потроллила Россию
Мем иллюстрирует различные типы боли, такие как мигрень, боль от повышенного давления и стресса. На изображении указано, в каких участках головы ее ощущают. При этом худшим "видом головной боли" называют жизнь рядом с Россией. Его фактически описывают как сплошную.
Как реагируют в сети
По состоянию на 8 декабря это сообщение лайкнули почти 150 тысяч пользователей, а более 33 тысяч – ретвитнули его себе на страницу. В комментариях люди пишут,
- "Держитесь. Будем надеяться, не случится ничего плохого";
- "Да, вполне понятно";
- "Почти так же бывает, когда ты активист и живешь в России".
Предыдущие сообщения Украины о России
- Ранее официальная страница Украины очень остроумно потроллила Россию, предложив сыграть в "Игру в кальмара". Задание выбрали не из простых – выцарапать из круга герб Украины.
- Когда Россия опубликовала в твиттере фото из оккупированного Крыма, то получила достойный ответ. "Продвигать украинские регионы – это хорошо, но убраться из них – еще лучше", – говорилось на странице Украины.
- А летом Украина троллила россиян из-за видео What is Russia. Тамошний МИД обвинили в краже идеи украинского фотографа Назара Дороша.