Вот там были мои соседи – уже никого нет: мужчина не сдержал слез, вспоминая последствия удара

Житель разрушенного дома в Умани рассказал, что его соседей уже нет. Они погибли от удара русской ракеты.

Сергей Любивский жил на 7 этаже дома. Его квартира чудом уцелела. Говорит, что соседи погибли.

Кстати говоря Босиком по стеклу побежала к детям – женщина, пережившая ракетный удар в Умани, вспомнила атаку

Вот там были мои соседи... Уже никого нет,

– не сдерживает слез мужчина.

В доме все были свои

Он рассказал, что на 9 этаже жила бабушка с дочерью и двумя внуками. Они погибли. На 8 этаже жил отец с сыном, а на 7 – мама с дочерью. К сожалению, их тоже уже нет.

Сергей вспомнил, что вечером виделся с соседями. Он признался, что дома все свои, все знали друг друга.

В 1993 году, когда дом сдали, все заселились. Мы все свои. Теперь их нет,

– добавил мужчина.

Он уверен, что цель россиян – убить побольше людей. Им безразлично человеческие жизни.

Удар по Умани