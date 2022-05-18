Жителей Львовщины предупреждают о звуках взрывов: специалисты будут обезвреживать остатки ракет

Жителей Яворовского района Львовской области предупредили о взрывах. Громкие звуки будут раздаваться во второй половине дня 18 мая.

Почему в районе будут раздаваться взрывы

Пугаться не стоит. Также не нужно бежать в укрытие.

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Это специалисты спецслужб будут обезвреживать остатки вражеских ракет, прилетевших в район в ночь на вчера,

– рассказал глава Львовской ОВА Максим Княжицкий.

Чиновник подчеркнул, что ситуация контролируемая, а угрозы для людей нет.

Княжицкий отметил, что о воздушной тревоге сообщают официальные источники информации, а также сирены.

Детали о последнем ракетном ударе по Львовщине

Ночью на 17 мая жители Львовской области услышали взрывы. Громко было и в областном центре. Мэр Андрей Садовый рассказал, что в городе работали силы ПВО.

Впоследствии Козицкий рассказал, что россияне атаковали военный объект на Яворовском полигоне. Пострадала железная дорога.

Ударная волна повредила частные дома в селе Старичи, расположенном возле полигона. В домах местных жителей выбило окна и двери.

Также разрушения получили школа, детский садик и амбулатория.

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Почему россияне часто атакуют Львов

Впервые российские военные обстреляли Яворовский полигон утром 13 марта. Тогда враг выпустил в Международный центр миротворчества около 30 ракет. К сожалению, 35 человек погибли, а еще 134 – получили ранения. Известно, что иностранных инструкторов или военных среди потерпевших не было.

Оккупационные войска уже несколько раз наносили ракетные удары по Львову. Андрей Садовый объяснил, что враг хочет держать людей в напряжении и поставить под вопрос безопасность в городе. В то же время, мэр уверяет, что для тех людей, которые вовремя реагируют на сообщения о воздушной тревоге и прячутся в укрытии, – опасности нет.

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