Встреча Байдена и Путина: жителей Женевы просят работать из дома в день саммита

Встреча Джозефа Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня в Женеве. В этот день местные власти призвали жителей города работать из дома.

Государственный совет также призвал людей ответственно относиться к важному для города событию. В то же время чиновники просят жителей в этот день избегать поездок.

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Какие ограничения будут действовать в городе

Кроме того, власти города уже обнародовали информацию и карту, на которой указана закрытая для передвижения автомобилей и людей зона безопасности. В частности, в нее вошел парк Ла Гранж, парк о-Вив и одноименный пляж.

Вокруг парков установлено временное охранное ограждение. Также будут закрытыми набережные Женевы и часть акватории Женевского озера, расположенные вблизи места проведения саммита.

Совет призывает всех к ответственности и пониманию, чтобы это важное событие могло пройти в отличных условиях, в женевских традициях уважения, приветствия и диалога,

– говорится в заявлении государственного совета Женевы.

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