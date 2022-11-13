Россияне просили код от мультиварки, потому что думали, что это сейф: южане о жизни в оккупации
Источник:"Одесса. Официально"
Жизнь в России настолько плоха, что обычные люди там не знают, что такое мультиварка. Один из захватчиков решил, что в бытовой технике жительница Херсона сохраняет драгоценности и деньги.
Все знают, что "Вторая армия мира", несмотря на все свои "заслуги и победы", имеет одну слабость – это бытовая техника. Жительница населенного пункта в Херсонской области рассказала, как вражеские военнослужащие ворвались в ее дом и провели ревизию мультиварки.
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"Можно анекдоты писать"
В первую очередь в доме жителей Херсонщины для оккупанта "новизной" стал шкаф-купе. Украинка из освобожденного населенного пункта поделилась, что оккупант не мог сдержать своего восторга, когда открывал и закрывал дверцу шкафа.
Затем он решил зайти на кухню и подумал, что мультиварка – это сейф. Также его удивила арка, на которой рос виноград во дворе женщины. Ее он заметил, когда вышел из дома.
"Код скажи. Скажи код сейфа", – я не понимаю… Аа, поняла, говорю – это называется "мультиварка",
– рассказывает и смеется женщина.
Жительница деоккупированного Юга рассказывает о пришедших в ее дом варварах: смотрите видео с телеграм-канала "Одесса. Официально"
Как оккупанты бежали из Херсона
- Херсонский активист Владимир Молчанов отметил, что российские оккупанты, убегая с правого берега Днепра на Херсонщине, просто-таки бросали на произвол судьбы тяжелую технику. По его словам, у российских солдат не было достаточно топлива, поэтому им пришлось оставить много вооружений для Вооруженных сил Украины.
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- Также херсонец отметил, что российское командование не унесло с собой во время выступления всех военнослужащих. Сейчас украинская армия пытается отыскать всех "потерянных" вражеских солдат, которые могут притворяться гражданскими.
- Следует также упомянуть, что с 12 ноября в Херсоне внедряют комендантский час, продлится он с 17:00 до 8:00. Кроме того, будет ограничена возможность выезда и въезда в Херсон, пока будут продолжаться разминирования.
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