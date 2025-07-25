Жители Тамбова заявляют об атаке БпЛА: в районе порохового завода задымление

Перед этим в аэропорту Тамбова объявили план “Ковер” из-за атаки беспилотников. Аэропорт не отправлял и не принимал рейсы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке на Тамбовский пороховой завод?

Сейчас информации мало. Только есть несколько видео и фото, которые опубликовали российские и украинские телеграм-каналы. На одном из них мужчина говорит: "Пороховой завод засадили. Мы сматываемся отсюда".

Смотрите видео последствий прилета по пороховому заводу под Тамбовом

Также на кадрах видно значительное задымление.



Сильное задымление в районе Тамбовского порохового завода / Фото телеграм-канала Supernova+

Тамбовский пороховой завод дроны атакуют уже не впервые. В предыдущий раз сюда прилетело в начале июня. Тогда местные слышали по меньшей мере 10 взрывов. В результате ударов предприятие поставило работу на паузу.

Как далеко Тамбовский пороховой завод от Украины и какова его роль в войне?

Предприятие расположено не в самом Тамбове, а в Котовске. Расстояние до границы Украины – примерно 350 – 360 километров.

Оно является одним из ключевых объектов российского ВПК. Здесь производят критически важные марки порохов, которые оккупанты, в частности, используют для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем. Также колоксилин, применяемый в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.

Завод специализируется на производстве пороха для всех видов стрелкового оружия и артиллерии. Здесь готовятся компоненты для российских военно-морских и сухопутных сил и авиации, сухопутных сил. Основные бронебойные снаряды для танков Кремль именно на этом заводе.

Предприятие входит в структуру государственной корпорации "Ростех". По некоторым маркам пороха этот завод является единственным производителем в России.

Где расположен Тамбовский пороховой завод: смотрите на карте