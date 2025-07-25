25 июля, 05:42
Жители Тамбова заявляют об атаке БпЛА: в районе порохового завода задымление
Основні тези
- Дроны рано утром 25 июля атаковали Тамбовский пороховой завод. Там возникло сильное задымление.
- Предприятие расположено примерно в 350 – 360 километрах от границы Украины. Он является одним из ключевых объектов российского ВПК. Здесь производят критически важные марки порохов.
- Тамбовский пороховой завод дроны атакуют уже не впервые. В предыдущий раз сюда прилетели в начале июня. Тогда предприятие на некоторое время приостановило работу.
В Котовске под Тамбовом возник пожар на территории порохового завода или возле предприятия под утро 25 июля. Местные заявляют о задымлении, возникшем в результате атаки БпЛА.
Перед этим в аэропорту Тамбова объявили план “Ковер” из-за атаки беспилотников. Аэропорт не отправлял и не принимал рейсы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
К теме Дроны атакуют разные регионы России: в Невинномысске под ударом мог оказаться завод "Азот"