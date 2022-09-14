Правоохранители задержали 61-летнего мародера на деоккупированной территории . Злоумышленник помогал россиянам обыскивать своих земляков и мародерить.

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Мужчина наводил оккупантов на состоятельных односельчан

Мужчина предоставлял россиянам продукты и обеспечивал им жилье. Кроме того, он наводил россиян на дома состоятельных односельчан, чтобы те воровали у них бытовую технику и автомобили.