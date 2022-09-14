Правоохоронці затримали 61-річного мародера на деокупованій території. Зловмисник допомагав росіянам обшукувати своїх земляків та мародерити.
Цікаво СБУ затримала у Запоріжжі агентку фсб з позивним "007": їй повідомили про підозру
Чоловік наводив окупантів на заможних односельців
Чоловік надавав росіянам продукти та забезпечував їм житло. Крім того, він наводив росіян на будинки заможних односельців, щоб ті викрадали в них побутову техніку та автомобілі.
Що йому загрожує
Слідчі вже повідомили затриманому про підозру за співпрацю з окупантами. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.
Затримання колаборантів: останні новини
- СБУ затримала коригувальника у Миколаєві. Зрадником виявився пенсіонер. Йому оголосили про підозру.
- Правоохоронці викрили трьох російських агентів на Донеччині. Вони передавали інформацію про ЗСУ окупантам через анонімні телеграм-канали. Наразі зловмисники перебувають під вартою.
- Крім того, працівники СБУ зібрали докази на трьох колаборантів з Луганщини. Чиновники самі вирішили допомагати росіянам. Вони очолили "окупаційну адміністрацію".
- В Одесі теж викрили зрадника. Ним виявився екскерівник кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю МВС України. Чоловік збирав розвіддані щодо СБУ.
- Крім того, в одній з областей на Заході України затримали Романа Дудіна – ексначальника СБУ Харківщини. Його підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби.
- На Миколаївщині теж виявили кількох зрадників, які відстежували HIMARS. Їм вже оголосили про підозру.