Правоохоронці затримали 61-річного мародера на деокупованій території. Зловмисник допомагав росіянам обшукувати своїх земляків та мародерити.

Цікаво СБУ затримала у Запоріжжі агентку фсб з позивним "007": їй повідомили про підозру

Чоловік наводив окупантів на заможних односельців

Чоловік надавав росіянам продукти та забезпечував їм житло. Крім того, він наводив росіян на будинки заможних односельців, щоб ті викрадали в них побутову техніку та автомобілі.

Що йому загрожує

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру за співпрацю з окупантами. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Затримання колаборантів: останні новини

  • СБУ затримала коригувальника у Миколаєві. Зрадником виявився пенсіонер. Йому оголосили про підозру.
  • Правоохоронці викрили трьох російських агентів на Донеччині. Вони передавали інформацію про ЗСУ окупантам через анонімні телеграм-канали. Наразі зловмисники перебувають під вартою.
  • Крім того, працівники СБУ зібрали докази на трьох колаборантів з Луганщини. Чиновники самі вирішили допомагати росіянам. Вони очолили "окупаційну адміністрацію".
  • В Одесі теж викрили зрадника. Ним виявився екскерівник кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю МВС України. Чоловік збирав розвіддані щодо СБУ.
  • Крім того, в одній з областей на Заході України затримали Романа Дудіна – ексначальника СБУ Харківщини. Його підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби.
  • На Миколаївщині теж виявили кількох зрадників, які відстежували HIMARS. Їм вже оголосили про підозру.

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