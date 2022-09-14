Правоохоронці затримали 61-річного мародера на деокупованій території . Зловмисник допомагав росіянам обшукувати своїх земляків та мародерити.

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Чоловік наводив окупантів на заможних односельців

Чоловік надавав росіянам продукти та забезпечував їм житло. Крім того, він наводив росіян на будинки заможних односельців, щоб ті викрадали в них побутову техніку та автомобілі.