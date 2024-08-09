Эти тв*ари врут, – жительница Суджи набросилась на российские власти
Российскому населению не нравится, что война, оказывается, может прийти и на территорию России. Так случается, когда твоя страна развязывает войны.
Жительница российского города Суджа набросилась на местные власти. Она убеждала, что по телевизору говорят неправду, а местные власти также лгут о своих поступках.
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Никто не проводил эвакуацию
Местная женщина жалуется, что из Суджи не было вообще никакой централизованной эвакуации. Жители сами начали выезжать из города. Местная администрация никак в этом не помогала. Хотя там рассказывают, будто принимали в этом участие.
Эти твари врут. По телевизору врут. Люди сами выезжали, а в администрации врут,
– сказала женщина.
Она также жалуется, что в конце июня ее дом "разбомбили". А сейчас она была вынуждена покидать город Суджа.Обратите внимание! По данным источников 24 Канала, FPV-дрон успешно поразил еще один вражеский вертолет в Курской области. Уже есть видео этой операции.