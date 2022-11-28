"Это как Северная Корея": жительница Херсона рассказала, как эвакуировала дочь через Крым

Захватчики терроризировали украинцев, пытавшихся эвакуироваться через Крым. Они угрожали тюрьмой и заставляли благодарить российских военных.

Об этом для 24 канала рассказала предпринимательница Татьяна Наумова, пережившая российскую оккупацию Херсона. Захватчики приходили в ее дом с обысками.

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Почему семья женщины не эвакуировалась

Татьяна не выезжала из Херсона из-за родителей, которые не могут ходить и 90-летнюю бабушку. Однако женщина решила отправить за границу 27-летнюю дочь. Несовершеннолетний сын Татьяны уезжать отказался.

Сын остался с нами. Мы пережили обыски и угрозы. К нам приходило 12 человек с обысками. Они нашли у сына какой-то чат, где он общался на украинском. И угрожали прострелить ему колени, – рассказала женщина.

Нашли удаленные файлы и сообщения

Татьяна помогала уехать дочери в Крым, чтобы дальше попасть в Грузию. Оккупанты допрашивали женщин 7 часов и угрожали тюрьмой.

"Так получилось, что меня пропустили, а дочь еще держали. Они подключают телефон к компьютеру, где все восстанавливается. Россияне обнаружили ее удаленные сообщения, фото, даже голосовые смс", – отметила Татьяна.

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После этого она показала дальнобойщикам фото дочери. Они нашли ее и передали трубку. Татьяна сказала дочке идти в туалет, есть мыло и устраивать истерику. Женщина это сделала.

Россияне пообещали ее выпустить. Условием было записать видеообращение, что женщина благодарна русским солдатам за освобождение Херсона. Однако видео не опубликовалось в инстаграме из-за удаленного VPN.

Здесь ничего не работало без VPN. Даже Google не отрывался. Это как Северная Корея. У них кроме Яндекса ничего нет. Нам приходилось покупать российские симкарты, чтобы общаться друг с другом, – рассказала Татьяна.

Ее дочери удалось поехать в Грузию. Татьяна вернулась в Херсон, потому что не могла оставить родных.

"Когда дочь уехала, она просто упала на землю и начала плакать. Это было страшно", – добавила женщина.

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