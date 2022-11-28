Про це для 24 каналу розповіла підприємиця Тетяна Наумова, яка пережила російську окупацію Херсона. Загарбники приходили у її будинок з обшуками.

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Тетяна не виїжджала з Херсона через батьків, які не можуть ходити та 90-річну бабусю. Проте жінка вирішила відправити за кордон 27-річну дочку. Неповнолітній син Тетяни виїжджати відмовився.

Син лишився з нами. Ми пережили й обшуки й погрози. До нас приходило 12 осіб з обшуками. Вони знайшли у сина якийсь чат, де він спілкувався українською. І погрожували прострелили йому коліна, – розповіла жінка.

Знайшли видалені файли та повідомлення

Тетяна допомагала виїхати доньці у Крим, щоб далі потрапити у Грузію. Окупанти допитували жінок 7 годин та погрожували тюрмою.

"Так вийшло, що мене пропустили, а доньку ще тримали. Вони підключають телефон до комп'ютера, де все відновлюється. Росіяни знайшли її видалені повідомлення, фото, навіть голосові смс", – зазначила Тетяна.

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Після цього вона показала далекобійникам фото доньки. Вони знайшли її й передали слухавку. Тетяна сказала доньці йти в туалет, їсти мило й влаштовувати істерику. Жінка зробила це.

Росіяни пообіцяли її випустити. Умовою було записати відеозвернення, що жінка вдячна російським солдатам за те, що звільнили Херсон. Проте відео не опублікувалося в інстаграмі через видалений VPN.

Тут нічого не працювало без VPN. Навіть Google не відривався. Це як Північна Корея. У них окрім "Яндекса" нічого немає. Нам доводилося купувати російські сімкарти, аби мати зв'язок одне з одним, – розповіла Тетяна.

Її доньці таки вдалося поїхати до Грузії. Тетяна повернулася у Херсон, бо не могла залишити рідних.

"Коли донька виїхала, то вона просто впала на землю та почала плакати. Це було страшно", – додала жінка.

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