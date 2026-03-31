Агентка ФСБ задержана. Об этом сообщила СБУ.
Что известно о деятельности предательницы в Хмельницком?
Женщина отслеживала места парковки машин военных, фотографировала локации и пыталась обнаружить камеры наблюдения вокруг.
Враг планировал использовать эти данные для проникновения на автостоянки, чтобы заминировать авто и взорвать их.
Агентку задержали "на горячем" в момент доразведки возле паркинга.
Она оказалась жительницей Хмельницкого. В поле зрения российских спецслужб она попала через соцсеть "Одноклассники". Там она оставляла прокремлевские комментарии.
Жительница Хмельницкого работала на Россию / Фото СБУ
Уже в ходе следствия было установлено, что фигурантка также отслеживала запасные командные пункты Сил обороны и железнодорожные станции с военными эшелонами.
Потенциальные "цели" на камеру она фиксировала, держа телефон возле уха, якобы имея телефонный разговор.
Во время обысков у нее изъяли смартфон с доказательствами работы на Россию.
Женщина получила подозрение в госизмене, сейчас она под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Другие факты госизмены
Недавно СБУ задержала агента российской военной разведки. Мужчина корректировал воздушные атаки врага на Покровском направлении. Он оказался жителем Доброполья.
Также СБУ ликвидировала киллера ГРУ России и задержала более 10 его сообщников. Он планировал резонансные убийства в Украине, в списке был Сергей Стерненко.
А в Ровно разоблачили россиянина, который изображал из себя оппозиционера и продолжал работать на российские спецслужбы. Его разоблачили в момент фотографирования секретных документов.