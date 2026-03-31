Агентка ФСБ задержана. Об этом сообщила СБУ.

Что известно о деятельности предательницы в Хмельницком?

Женщина отслеживала места парковки машин военных, фотографировала локации и пыталась обнаружить камеры наблюдения вокруг.

Враг планировал использовать эти данные для проникновения на автостоянки, чтобы заминировать авто и взорвать их.

Агентку задержали "на горячем" в момент доразведки возле паркинга.

Она оказалась жительницей Хмельницкого. В поле зрения российских спецслужб она попала через соцсеть "Одноклассники". Там она оставляла прокремлевские комментарии.

Жительница Хмельницкого работала на Россию / Фото СБУ

Уже в ходе следствия было установлено, что фигурантка также отслеживала запасные командные пункты Сил обороны и железнодорожные станции с военными эшелонами.

Потенциальные "цели" на камеру она фиксировала, держа телефон возле уха, якобы имея телефонный разговор.

Во время обысков у нее изъяли смартфон с доказательствами работы на Россию.

Женщина получила подозрение в госизмене, сейчас она под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

