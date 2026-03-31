Агентку ФСБ затримано. Про це повідомила СБУ.

Дивіться також Українець, який зливав росіянам графіки польотів авіації ЗСУ, проведе багато років у в’язниці

Що відомо про діяльність зрадниці у Хмельницькому?

Жінка відстежувала місця паркування машин військових, фотографувала локації та намагалася виявити камери спостереження навколо.

Ворог планував використати ці дані для проникнення на автостоянки, аби замінувати авто та підірвати їх.

Агентку затримали "на гарячому" у момент дорозвідки біля паркінгу.

Вона виявилася мешканкою Хмельницького. У поле зору російських спецслужб вона потрапила через соцмережу "Однокласники". Там вона залишала прокремлівські коментарі.

Мешканка Хмельницького працювала на Росію / Фото СБУ

Уже у ході слідства було встановлено, що фігурантка також відстежувала запасні командні пункти Сил оборони та залізничні станції з військовими ешелонами.

Потенційні "цілі" на камеру вона фіксувала, тримаючи телефон біля вуха, нібито маючи телефонну розмову.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон із доказами роботи на Росію.

Жінка отримала підозру у держзраді, наразі вона під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Інші факти держзради