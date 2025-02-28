Хотел совершить теракт на Аллее Славы Героев: в Житомире задержали школьника, которого завербовала Россия

Днем 28 февраля школьник хотел совершить теракт в центре Житомира. Вместо школы он поехал на местную Аллею Славы Героев, чтобы взорвать там самодельную взрывчатку. К счастью, правоохранители не дали ему это сделать.

Парень выполнял задание российских агентов, которые предложили ему в интернете быстрый заработок. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Школьник хотел взорвать взрывчатку в центре Житомира

16-летний вражеский агент готовил теракт в одном из самых людных мест Житомира. Он был завербован российскими спецслужбами, которые приказали ему заложить взрывное устройство вблизи органа государственной исполнительной власти и Аллеи с портретами погибших защитников Украины. Там он должен был оставить взрывное устройство, замаскированное в рюкзаке.

Российские оккупанты планировали взорвать взрывчатку и заодно избавиться от своего малолетнего агента, чтобы ликвидировать "лишнего свидетеля". К счастью, правоохранители помешали теракту, поймав парня "на горячем".

Следствие установило, что юноша изготовил взрывчатку по инструкции от российского куратора, положил ее в кастрюлю и дополнительно начинил взрывчатку железными шурупами.

Двигаясь к месту преступления, парень находился на связи с россиянами. По прибытии взрывчатку должны были активировать с помощью вызова на мобильный телефон, что был к ней подключен.

В рюкзаке парня полиция обнаружила самодельное взрывное устройство, элементы для поражения и мобильные телефоны, на одном из которых были доказательства сотрудничества школьника с российскими агентами.

Правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности школьника / Фото СБУ и Национальной полиции

Школьника задержали и сообщили ему о подозрении. Правоохранители решают вопрос об избрании малолетнему жителю Житомира меры пресечения в виде содержания под стражей.

16-летний коллаборационист задержан / Фото СБУ и Национальной полиции

У полиции призвали родителей быть внимательнее к детям и кругу их общения.

Правоохранители в очередной раз обращаются к родителям, опекунам и педагогам: контролируйте, чем занимаются и интересуются дети, разъясняйте им опасность "легкого" заработка, предлагаемого в сети Интернет,

– пишут правоохранители.

Напомним, ранее в Житомире задержали также 16-летнюю девушку, которая пошла на сотрудничество с врагом и должна была взорвать наряд полиции. Она самостоятельно изготовила взрывное устройство, которое должна была взорвать, но тогда теракта помешали полицейские. Девушка скрывалась от правоохранителей, но ее место нахождения все же разоблачили.