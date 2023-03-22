Атака дронами-камикадзе: на Житомирщине поврежден важный объект
22 марта 2023, 09:22Читати новину українською
Источник:Виталий Бунечко
Ночью российские террористы пытались атаковать Украину "Шахидами". В частности, они пустили дроны в Житомирскую область.
Так, в Житомирской области удалось сбить "Шахиды". Однако один из объектов получил повреждения.
Важно Ночная атака "Шахидов" на столицу: все цели были уничтожены
В Житомирской области из-за дронов поврежден один объект
Как рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, ночью во время атаки дронов три беспилотника врага сбили подразделения противовоздушной обороны.
Однако вследствие этого повреждение получил один из объектов инфраструктуры области.
Жертв и пострадавших от этого инцидента нет,
– отметил глава региона.
Ночная атака "Шахидами": все, что известно
- 22 марта в 04:25 громкие взрывы прогремели в Хмельницкой области. Местные испугались, что это прилет. Однако местные власти заявили, что прилетов нет – это была работа ПВО.
- В КГВА сообщили, что, по предварительной информации, для атаки на столицу враг использовал "Шахиды". Однако все цели, залетевшие на территорию Киевской области, были уничтожены. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
- В ночь на 22 марта враг обстрелял город Ржищев Киевской области, попав в несколько жилых домов. В частности, речь идет о 4-м и 5-м этажах двух пятиэтажных общежитий и трехэтажном учебном корпусе профессионального лицея.
- По состоянию на 07:00 было известно о гибели 3 человек, 2 пострадавших и спасенном 1 человеке. По предварительной информации, под завалами находятся 4 человека.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что после атаки в Киевской области, по предварительным данным, в медицинское учреждение госпитализированы 7 человек, среди которых 11-летний ребенок.
- Как рассказали в Генштабе, 16 из 21 "Шахидов" удалось сбить нашим военным.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку дронами-камикадзе.
- Зеленский заявил, что всякий раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары. "Успех украинских сил на земле, в небе и море реально приближает мир. Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Устава ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", – написал Зеленский.