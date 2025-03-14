Что известно о мальчике, которого ударило током на крыше электрички в Киеве

13 марта подросток залез на вагон электрички на станции "Киев –Волынский". Парня ударило током, и он загорелся.

Ребенка с тяжелыми ожогами госпитализировали. Что известно о состоянии 12-летнего мальчика, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Киев24".

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В каком состоянии ребенок

В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили, что мальчик жив, но в тяжелом состоянии. Он находится под наблюдением врачей специализированного медицинского учреждения.

Напомним, что накануне пассажиры электрички на станции "Киев-Волынский" стали очевидцами, как между вагонами застрял подросток. На глазах у растерянной толпы он получал разряды тока, его тушили из огнетушителя.

Напомним, что 9 марта в Одессе двое несовершеннолетних поднялись на поезд, где их ударило током. Один из юношей 16 лет погиб сразу, другой 13-летний парень – впоследствии в больнице.