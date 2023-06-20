Жив-здоров и с новой прической: Джапарова показала совместное фото с Будановым
Источник:Эмине Джапарова
Российская пропаганда оконфузилась очередным неудачным фейком о "смерти" начальника ГУР Кирилла Буданова. Заместитель министра иностранных дел Украины опубликовала свежую фотографию с руководителем разведки.
Ответное фото Джапарова запостила в фейсбук. Буданов на фото – жив-здоров.
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Начальник ГУР сменил прическу
Дискутировали, обменивались мнениями, планировали с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Не муляж, все участники встречи живы и здоровы,
– говорится в посте.
Это уточнение Джапарова сделала, прежде всего, для российских пропагандистов, которые уже неделю как "тяжело ранили" нашего руководителя разведки, а затем отправили его в кому за границу.
На фото видно также, что Кирилл Буданов сменил прическу.
Что известно о "смерти" Буданова
- Недавно российская пропаганда издала очередной фейк о смерти руководителя ГУР Кирилла Буданова. Они заявили, что начальник разведки умер от многочисленных ранений.
- Более того, пропагандисты решили делать вбросы со ссылкой на немецкие СМИ о том, что руководитель ГУР МО сейчас на лечении в Берлине, однако те же издания говорят, что сообщение россиян является выдумкой. В ход россияне даже выпустили "тяжелую артиллерию" – экс-депутата-изменника Илью Киву, который уже заявил, что Буданов якобы умер и этот факт скрывают.
- Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Буданов радуется такому вниманию российской пропаганды и новых фейков, которые уже становятся многоэтажными. Также Юсов рассказал, какая реакция была у Буданова, когда он увидел новость о своей "смерти".
- "Ну вы же помните фирменный смех Буданова? Ну оно примерно так и случилось", – заметил Юсов.