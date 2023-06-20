Жив-здоров и с новой прической: Джапарова показала совместное фото с Будановым

Российская пропаганда оконфузилась очередным неудачным фейком о "смерти" начальника ГУР Кирилла Буданова. Заместитель министра иностранных дел Украины опубликовала свежую фотографию с руководителем разведки.

Ответное фото Джапарова запостила в фейсбук. Буданов на фото – жив-здоров.

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Начальник ГУР сменил прическу

Дискутировали, обменивались мнениями, планировали с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Не муляж, все участники встречи живы и здоровы,

– говорится в посте.

Это уточнение Джапарова сделала, прежде всего, для российских пропагандистов, которые уже неделю как "тяжело ранили" нашего руководителя разведки, а затем отправили его в кому за границу.

На фото видно также, что Кирилл Буданов сменил прическу.

Буданов встретился с послом Японии / Фото из фейсбука Джапаровой

Глава ГУР сменил прическу / Фото с фейсбука Джапаровой

Что известно о "смерти" Буданова