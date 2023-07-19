Недвижимость в Лондоне и работа в ООН: как живет семья конструктора "Ланцетов" Захарова

Российские оккупанты совершают геноцид украинцев. Тем временем родственники приспешников Путина продолжают наслаждаться жизнью. В этот раз в объективе журналистов оказалась семья Александра Захарова – конструктора "Ланцетов".

"Ланцеты" – российские боевые дроны. Оккупанты активно пытаются их производить и даже заявили о какой-то там "модернизации". Возможно, у них появились потрерты Владимира Путина или фото патриарха Кирилла.

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Как живет семья Захарова

Тем временем семья Захарова – конструктора "Ланцетов" – приобрела недвижимость не где-нибудь в Туле или Саратове, а в Лондоне. Недвижимостью владеют супруга Светлана и сын Лаврентия. По данным росСМИ, стоимость квартиры оценивается в 180 миллионов рублей.

Кроме того, Лаврентий работает в Институте ООН по исследованию проблем разоружения. "Лучшее" место для представителя страны-террористки, папа которого причастен к совершению геноцида. Стоит отметить, что зарплат Лаврентия на квартиру в Лондоне не хватит.

Семья главного ракетостроителя России живет в Чехии

Кроме того, СМИ заявили, что семья Бориса Обносова – главного ракетостроителя – спокойно живет в Праге. В частности, его зять владеет элитной недвижимостью в центре чешской столицы. Стоимость его имущества оценивается более чем в 100 миллионов крон.