Нечеловеческие условия, – глава Авдеевской ВГА о гуманитарной ситуации на Донбассе

Из-за постоянных обстрелов оккупантов в Авдеевке Донецкой области не осталось ни одного уцелевшего здания. Несмотря на это, в городе продолжают жить около 2,5 тысяч жителей.

Об этом 24 каналу рассказал глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш. По его словам, враг ежедневно обстреливает Авдеевку.

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Ситуация в Авдеевке

Барабаш подчеркнул, что ситуация в городе очень сложная.

Это нечеловеческие условия. У нас нет воды уже около 180 дней. Еще до начала этой активной фазы воды уже не было. Нет газа, тепла нет и не будет,

– отметил руководитель Авдеевской ВГА.

По его словам, власти до последнего пытались удовлетворить хотя бы одну из потребностей горожан – электроснабжение. Но и электричество пропало 3 месяца назад.

В каких условиях живут люди

Остающиеся в городе люди живут в подвалах многоэтажных домов.

Некоторые из них за 3 – 4 месяца даже ни разу не выходили на улицу,

– подчеркнул глава Авдеевской ВГА.

По его словам, пока есть возможность доставлять в город гуманитарную помощь. Однако это очень сложно, поскольку обстрелы не утихают вообще.

Масштабы разрушений

Барабаш рассказал, что в результате вражеских обстрелов еще 1,5 месяца назад город был полностью разрушен и не оставалось ни одного уцелевшего здания. По его словам, какова ситуация сейчас, оценить сложно.

Мы каждый день даже не успеваем считать обстрелы. Бывают по несколько попаданий в одни и те же здания,

– отметил он.

Почему люди остаются в Авдеевке

В связи с интенсивными атаками врага правительство объявило об обязательной эвакуации жителей из Донецкой области. Несмотря на это, не все жители готовы выезжать из прифронтовой Авдеевки

"Есть разные причины, почему люди не уезжают. Кто-то говорит, что некуда ехать. У кто-то нет средств", – сказал Барабаш.

По его словам, предварительно велись переговоры с представителями властей Каменского и Умани, чтобы разместить в этих городах эвакуированных жителей Авдеевки. Людям даже показывали, в каких условиях они будут жить.

Но, к сожалению, люди не торопятся уезжать. Уезжают от 5 до 12 человек в день. Но это очень мало. Нужно чуть больше,

– подчеркнул Барабаш.

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