Про це 24 каналу розповів голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, ворог щодня обстрілює Авдіївку.
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Ситуація в Авдіївці
Барабаш наголосив, що ситуація у місті вкрай складна.
Це нелюдські умови. У нас немає води вже близько 180 днів. Ще до початку цієї активної фази води вже не було. Немає газу, тепла немає і не буде,
– зазначив керівник Авдіївської ВЦА.
За його словами, влада до останнього намагалася задовольнити хоча б одну із потреб містян – електропостачання. Але й електрика зникла 3 місяці тому.
В яких умовах живуть люди
Люди, які залишаються у місті, живуть у підвалах багатоповерхових будинків.
Дехто з них за 3 – 4 місяці навіть жодного разу не виходив на вулицю,
– наголосив голова Авдіївської ВЦА.
За його словами, поки що є можливість доставляти у місто гуманітарну допомогу. Однак це дуже складно, оскільки обстріли не вщухають взагалі.
Масштаби руйнувань
Барабаш розповів, що внаслідок ворожих обстрілів ще 1,5 місяця тому місто було вщент зруйноване і не залишалося жодної вцілілої будівлі. За його словами, яка ситуація зараз, оцінити важко.
Ми щодня навіть не встигаємо рахувати обстріли. Бувають по декілька влучань в одні й ті самі будівлі,
– зазначив він.
Чому люди залишаються в Авдіївці
У зв'язку з інтенсивними атаками ворога уряд оголосив про обов'язкову евакуацію жителів з Донецької області. Попри це, не всі мешканці готові виїжджати з прифронтової Авдіївки
"Є різні причини, чому люди не виїжджають. Хтось каже, що нема куди їхати. Хтось не має коштів", – сказав Барабаш.
За його словами, заздалегідь велися переговори із представниками влади Кам'янського та Умані, аби розмістити у цих містах евакуйованих жителів Авдіївки. Людям навіть показували, у яких умовах вони будуть жити.
Але, на жаль, люди не дуже їдуть. Виїжджають від 5 до 12 людей на день. Але це дуже мало. Потрібно трохи більше,
– наголосив Барабаш.
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