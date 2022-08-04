Про це 24 каналу розповів голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, ворог щодня обстрілює Авдіївку.

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Ситуація в Авдіївці

Барабаш наголосив, що ситуація у місті вкрай складна.

Це нелюдські умови. У нас немає води вже близько 180 днів. Ще до початку цієї активної фази води вже не було. Немає газу, тепла немає і не буде,

– зазначив керівник Авдіївської ВЦА.

За його словами, влада до останнього намагалася задовольнити хоча б одну із потреб містян – електропостачання. Але й електрика зникла 3 місяці тому.

В яких умовах живуть люди

Люди, які залишаються у місті, живуть у підвалах багатоповерхових будинків.

Дехто з них за 3 – 4 місяці навіть жодного разу не виходив на вулицю,

– наголосив голова Авдіївської ВЦА.

За його словами, поки що є можливість доставляти у місто гуманітарну допомогу. Однак це дуже складно, оскільки обстріли не вщухають взагалі.

Масштаби руйнувань

Барабаш розповів, що внаслідок ворожих обстрілів ще 1,5 місяця тому місто було вщент зруйноване і не залишалося жодної вцілілої будівлі. За його словами, яка ситуація зараз, оцінити важко.

Ми щодня навіть не встигаємо рахувати обстріли. Бувають по декілька влучань в одні й ті самі будівлі,

– зазначив він.

Чому люди залишаються в Авдіївці

У зв'язку з інтенсивними атаками ворога уряд оголосив про обов'язкову евакуацію жителів з Донецької області. Попри це, не всі мешканці готові виїжджати з прифронтової Авдіївки

"Є різні причини, чому люди не виїжджають. Хтось каже, що нема куди їхати. Хтось не має коштів", – сказав Барабаш.

За його словами, заздалегідь велися переговори із представниками влади Кам'янського та Умані, аби розмістити у цих містах евакуйованих жителів Авдіївки. Людям навіть показували, у яких умовах вони будуть жити.

Але, на жаль, люди не дуже їдуть. Виїжджають від 5 до 12 людей на день. Але це дуже мало. Потрібно трохи більше,

– наголосив Барабаш.

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