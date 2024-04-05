Ветеран и ведущий радио "Люкс" Андрей Жолоб возглавил Центр предоставления услуг участникам боевых действий

Андрей Жолоб получил новую должность во Львове. Военный медик, который почти 2 года отслужил в ВСУ, будет руководить Центром предоставления услуг ветеранам.

Андрей Садовый поделился хорошими новостями. Он рассказал о новом руководителе Центра предоставления услуг участникам боевых действий.

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Что сказал мэр

Городской председатель Львова рассказал о ветеране Андрее Жолобе, который теперь будет руководить Центром предоставления услуг участникам боевых действий.

Он почти два года работал врачом-командиром медицинской роты 46-й отдельной аэромобильной бригады. До мобилизации Андрей был врачом-травматологом и журналистом, а сейчас также является лидером панк-рок группы "Бетон",

– написал Садовый.

По его словам, важнейшим является тот факт, что Жолоб имеет опыт войны и хочет помогать нашим защитникам.

Андрей Жолоб возглавил Центр предоставления услуг участникам боевых действий: смотрите фото

К слову, ветеран Андрей Жолоб был ведущим эфира и диджеем радио "Люкс ФМ", а также работал в клинической больнице "Львовской железной дороги" в должности врача-травматолога.

В 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину он стал военным медиком и начал лечить наших защитников. 43-летний доктор Жолоб имеет позывной "Бетон".

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