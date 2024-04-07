Скандал с повесткой журналисту "Слидство․Инфо": Сырский приказал провести проверку

Украинская расследовательская редакция заявила, что на ее журналиста пытались осуществлять давление через работников ТЦК. Ситуацию прокомментировал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Собственно, в независимом агентстве "Слидство․Инфо" предполагают, что за этим стоят определённые лица СБУ, которые к мобилизации никакого отношения не имеют. Сырский приказал провести проверку, поблагодарив СМИ за работу.

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Реакция Сырского на скандал

Главнокомандующий Вооруженных Сил отметил, что результаты проверки, которую поручили провести генералу-лейтенанту Александру Павлюку, определит дальнейшую судьбу этого дела. Он является командующим Сухопутных войск.

По материалам, опубликованными организацией "Слидство․Инфо", я определил задачу командующему Сухопутных войск ВСУ провести служебную проверку. По результатам служебной проверки будут приниматься соответствующие решения,

– говорится в сообщении.

Сырский отметил, что Вооруженные Силы Украины осуждают любые случаи нарушений со стороны военных должностных лиц, благодаря украинским СМИ за антикоррупционную деятельность.

В то же время он акцентировал на важности вклада журналистов в борьбу с российскими захватчиками. И речь идет не только о противостоянии в информационном пространстве, но и – на поле боя.

Мы бережем память о журналистах, погибших на поле боя. Военнослужащие искренне благодарны работникам медиа, которые сейчас помогают защищать информационное пространство Украины и мира от российской пропаганды. Их вклад в будущую победу Украины – беспрецедентный.

Больше о ситуации

Редакция "Слидство․Инфо" 4 апреля опубликовала материал о начальнике департамента киберразведки СБУ Илье Витюке. Расследователи обнаружили, что жена чиновника купила квартиру в элитном комплексе Киева. Стоимость жилья может составлять более 20 миллионов гривен.

Уже 6 апреля в агентстве заявили, что во время подготовки к публикации на журналиста Евгения Шульгата пытались давить с помощью работников ТЦК. В "Слидство․Инфо" не исключают, что определенные должностные лица хотели использовать повестку как месть.

На кадрах, опубликованными СМИ, видно, как человек в штатском около 21:15 (1 апреля) дает указания лицам в военной форме, а потом они некоторое время выжидают, чтобы поймать для "вручения повестки" именно журналиста Шульгата. Вероятно, человек в черном костюме – работник кибердепартамента СБУ Алексей Биленко.

Источники 24 Канала подтвердили, что в Службе безопасности начали проверку по указанным материалам. В то же время в Минобороны назвали давление на журналистов недопустимым, добавив, что разбираются в ситуации.

По словам генерал-лейтенанта, сотни журналистов с начала широкомасштабного вторжения стали в ряды Сил обороны. Профессиональные работники СМИ проявили себя преданными патриотами.