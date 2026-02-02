Украинцы начали массово обсуждать факт такого появления журналистки в кадре. Впоследствии девушка прокомментировала ситуацию и объяснила, что же на самом деле побудило ее к такому шагу во время эфира.

Как журналистка выходила в эфир с Троещины в бронежилете?

Во время включения в прямой эфир Дарья Рябчун рассказывала о развертывании пунктов обогрева на Троещине. Напомним, именно там сейчас едва ли не самая сложная ситуация в столице. Некоторые дома до сих пор остаются без отопления, поэтому это повышает риск замерзания канализационных труб.

В общем интерес к видео привлекла не так тема включения, как внешний вид корреспондента – она была в бронежилете и каске. Из-за этого пользователи сети массово шутили о якобы опасном районе Киева.



В сети шутили о появлении журналистки в бронежилете на Троещине / Скриншот из сети

Впрочем, некоторые встали на защиту медийщицы, заметив, что во время съемки могла быть воздушная тревога, что и требовало соблюдения соответствующих правил безопасности.



Украинцы обсуждали причину внешнего вида журналистки в эфире / Скриншот из сети

Вскоре сама журналистка прокомментировала ситуацию. Она объяснила, что во время включения в Киеве действительно была объявлена воздушная тревога.

В каске я была не потому, что это Троещина, и не потому, что там "страшно". А потому, что была воздушная тревога... Поэтому, если еще раз увидите журналиста в каске, знайте – это не про район, это про наше настоящее. А мы заботимся о безопасности собственной жизни,

– отметила Дарья.

