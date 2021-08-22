Журналисты, беременная женщина и военные: кого вывезли на украинском самолете из Кабула

В Киеве утром 22 августа сел самолет, который эвакуировал из Афганистана 83 человека. Воздушное судно вывезло из опасности 31 украинца и 52 иностранцев.

Над тем, чтобы доставить украинцев домой, совместно работали МИД, Минобороны, ВСУ и ГУР. Чиновники продолжают работу, чтобы вывезти остальных наших граждан из захваченного Афганистана.

Ранее Самолет с эвакуированными украинцами из Кабула успешно сел в Киеве

Кто был на украинском самолете

12 украинцев, которые находились на американской военной базе. Они служили в Афганистане по контракту с частной компанией;

журналисты Wall Street Journal и "Радио Свобода";

дети;

женщины, одна из которых была на восьмом месяце беременности.

Особенно был рад видеть одного из 12 украинцев, застрявших на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой,

– признался Дмитрий Кулеба.

Он также призвал не вестись на фейки, а верить, что Украина спасет своих граждан.

Полный текст публикации Дмитрия Кулебы в Фейсбуке:

Второй эвакуационный борт из Кабула. Благодаря усилиям МИД, ВСУ и ГУР МО 83 человека в безопасности в Украине.

Среди них – граждане Украины, журналисты Wall Street Journal и Радио Свобода, которые были в наибольшей опасности, дети, женщины (одна из них на восьмом месяце беременности).

Особенно был рад видеть одного из 12 украинцев, застрявших на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой.

Именно о них россияне разгоняли фейк, что Украина их бросила. Но мы сдержали обещание, потому что своих Украина не бросает.

Прямо сейчас мы продолжаем работать над следующим рейсом из Кабула. А вы не ведитесь, пожалуйста, на фейки, берегите себя и верьте в украинское государство.

Что известно об эвакуации украинцев из Кабула