Военные из Украины "сверхбыстро" осваивают ПВО Patriot, – Politico
Источник:Politico
Западные чиновники заявляли, что обучение украинских воинов на ПВО Patriot продлится больше года. Однако 65 украинцев, прибывших на военную базу в Форт Силл, доказывают, что Украина получит Patriot значительно быстрее, чем ожидалось.
Об этом говорится в репортаже американского издания. Отмечают, что наши защитники почти готовы использовать ПВО Patriot на поле боя и для защиты украинских городов.
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Украинские воины поражают своей скоростью
Украинские солдаты удивляют и совершенно быстро учатся... Благодаря их широким знаниям в области противовоздушной обороны и опыта работы в зоне боевых действий им было легче – хотя это никогда не бывает легко – освоить систему Patriot,
– утверждает бригадный генерал Шейн Морган.
Он также добавил, что украинские военные "лучшие из лучших в том, как обеспечивают противовоздушную оборону Украины".
Учеба была рассчитана на 10-недельную базовую программу, однако, по словам местных чиновников, украинцы быстро прошли все поставленные задачи. Бойцы, возрастом от 19 до 67 лет, являются ветеранами боевых действий с опытом использования собственных систем ПВО против российской угрозы.
"Они понимают, как воевать, они понимают, как бороться с системами противовоздушной обороны. Это одна из причин, почему мы смогли научить некоторым аспектам быстрее, чем это было бы с обычными студентами, начиная с нуля", – заметил чиновник.
Бойцы из Украины – "супоориентированы"
Интересно, что администрация военной базы особо отметила "супоцентризм" украинцев, попросивших добавить в меню больше вариантов супа.
"Они любят суп. Они очень, знаете, супоцентричны", – сказал чиновник.
Представители базы Форт Силл сказали, что они поражены упорным трудом и преданностью украинцев. Они живут в казармах, едят в столовой с американскими солдатами и не имеют права покидать базу.
Зачем Украине ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала
Поставки систем Patriot Украине: что известно
- Financial Times сообщило, что в Украину прибыла наконец первая обещанная система ПВО Patriot. По данным журналистов, Украина получила одну из двух обещанных систем Patriot. Их нам должны передать США и Германия. В то же время следует понимать, что установка еще не введена в эксплуатацию.
- В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат отрицал эту информацию. Он добавил, что украинцы узнают о размещении Patriot в Украине, когда будет сбит первый российский самолет.
- Россия активно использовала гиперзвуковые ракеты "Кинжал". У Украины нет защиты от них. Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что зенитно-ракетные комплексы, которые могут их поражать, уже в скором времени должна получить Украина. В частности, комплексы Patriot.
- Свитан подчеркнул, для того, чтобы прикрыться от "Кинжалов", нужно много таких комплексов. Вопрос уже к нашим партнерам – смогут ли они их передать.