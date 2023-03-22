Военные из Украины "сверхбыстро" осваивают ПВО Patriot, – Politico

Западные чиновники заявляли, что обучение украинских воинов на ПВО Patriot продлится больше года. Однако 65 украинцев, прибывших на военную базу в Форт Силл, доказывают, что Украина получит Patriot значительно быстрее, чем ожидалось.

Об этом говорится в репортаже американского издания. Отмечают, что наши защитники почти готовы использовать ПВО Patriot на поле боя и для защиты украинских городов.

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Украинские воины поражают своей скоростью

Украинские солдаты удивляют и совершенно быстро учатся... Благодаря их широким знаниям в области противовоздушной обороны и опыта работы в зоне боевых действий им было легче – хотя это никогда не бывает легко – освоить систему Patriot,

– утверждает бригадный генерал Шейн Морган.

Он также добавил, что украинские военные "лучшие из лучших в том, как обеспечивают противовоздушную оборону Украины".

Учеба была рассчитана на 10-недельную базовую программу, однако, по словам местных чиновников, украинцы быстро прошли все поставленные задачи. Бойцы, возрастом от 19 до 67 лет, являются ветеранами боевых действий с опытом использования собственных систем ПВО против российской угрозы.

"Они понимают, как воевать, они понимают, как бороться с системами противовоздушной обороны. Это одна из причин, почему мы смогли научить некоторым аспектам быстрее, чем это было бы с обычными студентами, начиная с нуля", – заметил чиновник.

Бойцы из Украины – "супоориентированы"

Интересно, что администрация военной базы особо отметила "супоцентризм" украинцев, попросивших добавить в меню больше вариантов супа.

"Они любят суп. Они очень, знаете, супоцентричны", – сказал чиновник.

Представители базы Форт Силл сказали, что они поражены упорным трудом и преданностью украинцев. Они живут в казармах, едят в столовой с американскими солдатами и не имеют права покидать базу.



Зачем Украине ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала

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