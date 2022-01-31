Жуткое ДТП произошло в Чернигове: патрульный насмерть сбил пешехода

В Чернигове произошло смертельное ДТП, автомобиль сбил 63-летнего пешехода. За рулем машины находился сотрудник патрульной полиции.

Трагический инцидент произошел на улице Ремесленной в ночь на 30 января. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина погиб на месте аварии.

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Патрульный не заметил пешехода

Правоохранители рассказали, что за рулем автомобиля Renault Мegane находился 26-летний патрульный полицейский. По предварительной информации, пешеход двигался не по пешеходному переходу. Водитель его не увидел.

Продолжается служебное расследование. Пока что полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей. Вся информация о смертельном ДТП передана в Государственное бюро расследований и прокуратуру.

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