Как будут выглядеть боевые действия зимой: Черник рассказал о наиболее вероятном сценарии
У россиян нет нормального обеспечения на зимний период, поэтому, вероятно, им будет сложно в Украине. Однако до этого времени им еще предстоит дожить, потому что холодной зиме предшествует дождливая осень и с этим у оккупантов тоже возникнут проблемы.
Так, если дожди начнутся в ближайшее время, то почва станет влажной и вражеской технике будет очень сложно двигаться. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.
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Россиянам сначала нужно пережить осень
Следовательно, российские захватчики вынуждены будут передвигаться только по дорогам. А украинские защитники научились воевать на дорогах с оккупантами еще в начале войны.
Погодные условия окажут влияние, в том числе и на Вооруженные Силы Украины. По мнению военного эксперта, как только почва станет влажной, контрнаступательные действия наших военных утихнут. В то же время, захватчики также не смогут продвигаться по территориям нашего государства.
Самый вероятный сценарий на зиму
Прежде всего, развитие боевых действий в зимний период будет зависеть от погодных условий. Так, если зима будет теплой – оккупанты столкнутся с той же проблемой, что и осенью.
"Если же ударят морозы и будет - 20 °C, то почва замерзает и техника может двигаться. Конечно, личному составу в таких условиях становится труднее, но это возможно", – рассказал Черник.
Самый вероятный сценарий – это переход к тяжелым и длительным артиллерийским дуэлям,
– отметил военный эксперт.
Он отметил, что хорошей новостью является то, что в течение этой войны россияне потратили уже более половины своих снарядов. По его словам, к началу вторжения Россия располагала 15 миллионами снарядов, сейчас у нее осталось около 7 миллионов.
Кроме того, наши союзники будут продолжать снабжать ВСУ высокоточными снарядами.
Черник рассказал, как будут развиваться боевые действия зимой: смотрите видео
Ситуация на фронте: последние новости
- По состоянию на 14 октября Вооруженные Силы Украины уничтожили 64 300 российских оккупантов. За прошедшие сутки защитникам удалось ликвидировать около 500 захватчиков. Больше российских военных уничтожили на Краматорском и Бахмутском направлениях.
- Россияне до сих пор продолжают наступление в Донецкой области. Хотя есть информация, что на некоторых участках этого направления, российское командование приказало прекратить наступательные действия. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что врагу неоткуда черпать пополнение существующих потерь.
- В то же время страна-агрессор увеличила корабельную группировку в акватории Черного моря. В ОК "Юг" сообщили, что по состоянию на сегодняшний день враг держит там 3 корабля, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". В общей сложности вражеские суда держат 20 смертоносных ракет.
- Российский публицист Андрей Пионтковский назвал событие, которое может ускорить окончание войны. По его мнению, это освобождение из-под оккупации Херсона. Более того, советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что деоккупация Херсонской области возможна уже осенью.