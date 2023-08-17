В британской разведке оценили готовность энергетической системы Украины к зиме

Украинская энергетическая система пострадала от вражеских обстрелов. Британские разведчики считают, что в 2023 году Украина сможет накопить достаточное количество ресурсов для обеспечения украинцев необходимыми запасами на зиму.

Британские разведчики считают, что, несмотря на постоянное давление войны, Украина сможет накопить нужные запасы топлива на зимний период. В то же время российские атаки на энергетическую систему нашей страны этой зимой вряд ли прекратятся.

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Украина расширила сектор

Украина эффективно мобилизовала горнодобывающий сектор для поддержания добычи ресурсов. Нам удалось обеспечить непрерывную поставку угля для теплоэлектростанций и тепловых установок зимой. Кроме того, мы накопили значительные запасы газа, которые создают дополнительный резерв.

Несмотря на то, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, будут продолжаться этой зимой, в прошлую зиму Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания энергетической сети даже в военных условиях,

– говорится в сообщении.

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