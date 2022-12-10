Нас ждет самая тяжелая и важная зима в истории

В приграничье Харьковской области вещает российское радио "Жизнь". Почти каждые 15 минут попса умолкает и хриплый голос начинает убеждать слушателей "не помогать украинской армии".

Ракетные удары по энергетике – попытка взять тыл Украины в заложники

Дикторы русского радио увязывают тяготы и лишения с самим фактом вооруженного сопротивления. Уверяют, что Украина потеряла убитыми 170 тысяч солдат и призывают украинцев "вырваться из лап Зеленского". Каждый раз это очень радует.

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Россия ушла из этого региона так же быстро, как и зашла. О ее присутствии напоминают только подорванные мосты, обстрелы, радио, вещающее из Белгорода, и брошенные при отступлении школьные учебники. Даже по российским законам они уже незаконны: печатались летом, поэтому типография не успела перекрасить украинский юг в цвета российского флага.

С первого дня войны Россия надеялась, что сможет расколоть Украину. Она пыталась вбивать клин между востоком и западом. Между армией и политическим руководством. Путин призвал украинских генералов "брать власть в свои руки", а его пропагандисты горевали о судьбе киевлян, которые "стонали под пятой галичан".

Москва так долго уверяла себя в искусственности украинского государства, что и теперь продолжает надеяться, что украинские внутренние заборы окажутся выше крепостной стены по периметру.

Когда оказалось, что российскую армию никто не считает "освободительницей", она превратилась в "армию-вымогательницу". Ракетные удары по инфраструктуре – это попытка взять в заложники тыл, чтобы обменять его благополучие на переговоры. Это все та же попытка поссорить гражданское население и армию.

Москва мечтает о том, чтобы украинцы воспринимали отсутствие света и воды как результат действий украинской армии. Мол, это вам "за Крымский мост", "за Черноморский флот" и "за Херсон".

Ракетные удары объединили глубокий тыл и прифронтовые города

Впрочем, глобальное российское непонимание природы украинского государства проявилось и здесь. Ракетные удары должны были сломать Украину, но рискуют лишь сплотить. Подмены не произошло – ответственность за холод и темноту украинцы не спешат возлагать на успехи собственной армии. Вместо внутренних окопов появляется общий нравственный контур. Повсеместность ракетных ударов дарит единство судьбы прифронтовых регионов и находящихся в глубоком тылу.

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Ракетный террор планировался как инструмент разъединения, но превратился в свою противоположность. Я помню, как в начале войны во многих городах вошла в практику светомаскировка. Тогда смысл ее был не до конца ясен: на улице не 40 года прошлого века, самолеты не сбрасывают бомбы на световые пятна, а ракеты летят по координатам и траекториям. Мы еще шутили, что единственный смысл такого – это дисциплина. Светомаскирование и комендантский час как ежевечернее упоминание о войне.

Киловатт дороже, чем пишет в платежке: это тест на достоинство

С того момента, как Россия начала бить по украинским ТЭЦ, бытовая светодисциплина – в самом широком смысле – приобрела практический смысл.

Рынок коммунальных услуг совсем утратил рыночные законы. Привычку транжирить уже не получиться оправдать готовностью оплачивать коммунальные счета. Киловатт начал стоить гораздо дороже, чем написано в платежке. Готовность экономить теперь превратилась в тест на солидарность. Готовность помогать соседям – тоже.

Десятилетиями Украина по инерции воспринимала Вторую мировую как "главную войну" собственной истории. Ее масштабы и повсеместность стирали грань между тылом и фронтом. Ее тотальность рождала многообразие "семейных историй", которые при всех отличиях имели между собой нечто общее. А теперь Россия делает все, чтобы нынешняя война стала новой главной войной для Украины и украинцев.

Каким бы аполитичным ты ни был – сложно спрятаться в лакуну бытового комфорта, когда этой лакуны нет. Каким бы человеком мира ты себя ни считал – трудно игнорировать тот факт, что тебя готовы убить за гражданство. Уже не нужно 6 рукопожатий, чтобы познакомиться с семьей погибшего солдата. Волонтерство перестало быть исключением, превратившись вместо этого в правило.

Сотни тысяч солдат – в окопах. Миллионы их родных – в тылу без света. В такой ситуации уже теряет значение язык твоих колыбельных и авторство книг в домашней библиотеке. Различия становятся второстепенными, а прошлое идет на периферию, когда приходит время субъектного настоящего. Россия сумела задать перед Украиной самые важные вопросы и теперь удивленно наблюдает, как жители соседней страны дают на них солидарные ответы.

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Даже после 2014 года Россия не смогла изучить украинцев

Впрочем, ничего удивительного. Москва так долго убеждала себя в искусственности украинского государства, что не сочла нужным его изучать. Даже опыт 2014 года не привел к появлению в России экспертиз по украинскому вопросу. Кремль так и не научился трезво и без идеологической мишуры оценивать нашу страну.

Украина в России считалась чем-то ясным и несложным. Поэтому родственники под Житомиром, прогулки по Крещатику или отдых в Одессе считались пропуском в эксперты и входным билетом на телеканалы. В результате лозунги заменили анализ, а шапкозаброс – экспертизу.

Вероятно, Москва может полагать, что время продолжает работать на нее. Что усталость украинского тыла будет накапливаться. Что нынешняя солидарность граждан подпитывается победами на фронте, а зимнее время может превратить войну в позиционную. Что рано или поздно противостояние врагу и его агентам может смениться внутренней "охотой на ведьм".

Зимой украинцы должны помнить, где настоящий враг

Вероятно, Россия полагает нынешнее агрегатное состояние Украины исключением и надеется, что сосредоточенность уступит место раздражению, а воодушевление – апатии.

Будет ошибкой дать ей убедиться в правильности такого прогноза. Да, зима рискует заморозить интенсивность продвижения армии. Да, морозы могут замедлить срок восстановления инфраструктуры. "Этот дождь надолго" – что бы нам ни говорили торговцы чудесами.

Нас ждет самая сложная зима в нашей истории – но она же обещает стать самой главной зимой в нашей истории. Важно просто не забывать, где враг.

Как бы этого ни добивались дикторы радио "Жизнь".