Обмерзание техники: в Воздушных силах рассказали, как морозы влияют на работу ПВО

Холодная погода оказывает негативное влияние на работу систем противовоздушной обороны. При минусовой температуре может произойти обледенение техники.

Зимой позиции для военных должны быть лучше. Также необходимо создать благоприятные условия для нормального несения службы. Об этом в эфире единого телемарафона подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Как мороз влияет на технику и военных

Минусовая температура отрицательно влияет на систему ПВО, как и любую другую технику. Она влечет за собой обмерзание, что усложняет работу нашим защитникам во время отражения вражеских атак.

Кроме того, зимняя погода сказывается и на самих военных, которые находятся в суровых условиях на фронте.

Системы – это тоже техника. Также температуры холодные могут воздействовать. Обмерзание возможно. Так нужно больше внимания уделять, чтобы удерживать ее в рабочем состоянии. Ну и на людей, конечно. Люди живые, они должны тоже сохранять тепло,

– сказал спикер Воздушных сил.

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Неблагоприятные погодные условия также отражаются и на технике врага. Юрий Игнат рассказал, что при сильном ветре дроны может сносить с заданного направления. А перепады температуры могут влиять на аэродинамические свойства самого беспилотника.

Есть вероятность, что из-за повреждения некоторых элементов дроны будут выходить из строя и падать.

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