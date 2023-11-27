Можно иметь пользу: как Украина может использовать зиму на поле боя
Смена погоды на зимнюю имеет свое влияние на ход боевых действий. Однако даже это наше государство может обернуть себе на пользу и использовать против врага.
Российское наступление не удается из-за погодных условий, ведь оккупанты несут многочисленные потери из-за того, что часть войск застряла в болоте. В то же время зимняя погода может быть полезна для украинских сил на левом берегу Херсона, рассказал 24 Каналу полковник Рафиль Мусин.
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Погодные условия усложняют использование БПЛА
Российская армия выбрала для своих штурмов Авдеевки неудачное время – волна наступления на Авдеевку началась в середине октября. Именно в этот период начались осенние дожди и первые морозы.
Также Генеральный штаб недавно подтвердил формирование плацдарма на левом берегу Херсонской области. В этом вопросе погода также на нашей стороне.
Рафиль Мусин объяснил, что для того, чтобы хоть как-то контролировать этот процесс, врагу нужны все возможности разведки. Ему необходимо корректировать артиллерию и другие средства поражения, чтобы не допускать переброски украинских войск.
В то же время плохие погодные условия осложняют применение беспилотников. Это создает дополнительные возможности для наведения переправ через Днепр.
Вообще, этим занимаются инженерные войска, а они всегда положительно реагируют на плохие погодные условия с низкой облачностью и высоким уровнем осадков. Ведь над ними не летают беспилотники, так что враг может их даже не видеть,
– рассказал Рафиль Мусин.
В ISW проанализировали влияние погоды на ход боевых действий
- Из-за смены погоды на более осеннюю и дождливую боевые действия замедлились. В то же время, вряд ли это остановит российские или украинские атаки, считают в Институте изучения войны. Однако следует учесть, что ухудшение погоды влияет на интенсивность боев.
- Российские войска атакуют вблизи Авдеевки, но украинские силы сохраняют инициативу на Юге Украины. Российский милблогер сказал, что заявлять о победах россиян преждевременно, ведь это может создать ложные представления о ситуации на поле боя.
- Погодные условия зимой, вероятно, будут способствовать возобновлению боевых действий, но и дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки.