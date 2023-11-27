Можно иметь пользу: как Украина может использовать зиму на поле боя

Смена погоды на зимнюю имеет свое влияние на ход боевых действий. Однако даже это наше государство может обернуть себе на пользу и использовать против врага.

Российское наступление не удается из-за погодных условий, ведь оккупанты несут многочисленные потери из-за того, что часть войск застряла в болоте. В то же время зимняя погода может быть полезна для украинских сил на левом берегу Херсона, рассказал 24 Каналу полковник Рафиль Мусин.

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Погодные условия усложняют использование БПЛА

Российская армия выбрала для своих штурмов Авдеевки неудачное время – волна наступления на Авдеевку началась в середине октября. Именно в этот период начались осенние дожди и первые морозы.

Также Генеральный штаб недавно подтвердил формирование плацдарма на левом берегу Херсонской области. В этом вопросе погода также на нашей стороне.

Рафиль Мусин объяснил, что для того, чтобы хоть как-то контролировать этот процесс, врагу нужны все возможности разведки. Ему необходимо корректировать артиллерию и другие средства поражения, чтобы не допускать переброски украинских войск.

В то же время плохие погодные условия осложняют применение беспилотников. Это создает дополнительные возможности для наведения переправ через Днепр.

Вообще, этим занимаются инженерные войска, а они всегда положительно реагируют на плохие погодные условия с низкой облачностью и высоким уровнем осадков. Ведь над ними не летают беспилотники, так что враг может их даже не видеть,

– рассказал Рафиль Мусин.

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