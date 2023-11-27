Російський наступ не вдається через погодні умови, адже окупанти зазнають численних втрат через те, що частина військ застрягла у болоті. Водночас зимова погода може бути корисною для українських сил на лівому березі Херсонщини, розповів 24 Каналу полковник Рафіль Мусін.

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Погодні умови ускладнюють використання БпЛА

Російська армія обрала для своїх штурмів Авдіївки невдалий час – хвиля наступу на Авдіївку розпочалася в середині жовтня. Саме в цей період розпочалися також осінні дощі та перші морози.

Також Генеральний штаб нещодавно підтвердив формування плацдарму на лівому березі Херсонської області. У цьому питанні погода також на нашому боці.

Рафіль Мусін пояснив, що для того, аби хоч якось контролювати цей процес, ворогу потрібні всі можливості розвідки. Йому необхідно коригувати артилерію та інші засоби ураження, щоб не допускати перекидання українських військ.

Натомість погані погодні умови ускладнюють застосування безпілотників. Це створює додаткові можливості для наведення переправ через Дніпро.

Взагалі цим займаються інженерні війська, а вони завжди позитивно реагують на погані погодні умови з низькою хмарністю й високим рівнем опадів. Адже над ними не літають безпілотники, тож ворог може їх навіть не бачити,

– розповів Рафіль Мусін.

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