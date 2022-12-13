На территорию России надвигаются аномальные морозы – в частности, на регионы Востока. Также от минусовых температур будут страдать жители таких стран как Китай, Соединенные Штаты и Великобритания.

Даже погода недружелюбна к террористическому государству России – после снегопадов на выходных Москва "уплыла", и все в городе покрылось льдом. Однако это еще цветочки, ведь настоящую непогоду синоптики прогнозируют на Востоке вражеского государства, в частности, в Якутии.

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К каким температурам следует готовиться гражданам России

Жителям дальних регионов вражеского государства следовало бы не думать о войне с Украиной, а позаботиться о собственном тепле. Эксперты отмечают, что температура в Якутии 12 декабря опустилась до рекордных -61 градус по Цельсию. Такая аномалия была зафиксирована в селе Оймякона, и это самая низкая температура в Северном полушарии этого сезона – к тому же она не прогнозировано рано.

Исторические "минусовые показатели" в Китае

оказатель в -61 градус – это самая низкая температура в Оймяконе с 1984 года, а также вторая самая низкая температура по всей России с того же года.

Специалисты констатировали, что в северной части Китая тоже было исторически холодно. Столбики термометров опустились до -48,6 градуса по Цельсию и это привело даже к гибели скота, жившего в регионе.

Все овцы казахских пастухов в Синьцзяне (в Китае – 24 Канал) замерзли до смерти. Власти Синьцзяна систематически опустошали кошельки казахских пастухов и заставляли их покидать пастбища,

– написал правозащитник Серикжан Билаш.

Кроме того, он опубликовал на своей странице в твитере видео, подтверждающее смерть овец из-за морозов.

В то же время известно, что замерзли по меньшей мере семь китайских строителей на площадке в городе Алтае. Кроме того, даже в столице Китая Пекине зарегистрировали самую низкую температуру с 1970 года.

США и Британии "повезло" чуть больше

Синоптики предупреждают, что в ближайшие 10 дней холод будет только усиливаться.

В последние несколько утра в шотландских долинах Великобритании температура опускалась ниже -15 градусов по Цельсию. Это самые низкие показатели с начала XIX века. Также заснежило Лондон, что видно на фотографиях.

В то же время в Соединенных Штатах ожидается в ближайшее время масштабная снежная буря под названием "Сьерра". Сейчас она направляется на Восток государства, а уже на Севере и в Центре США территории заснежены.

Напомним, о лютом холоде, который скоро доберется до Европы писало американское издание Bloomberg. Похоже, что не только война испытывает энергетическую систему, но и природа.