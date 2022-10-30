Маразм усиливается: жителям оккупированных территорий запретили переходить на зимнее время
Источник:Иван Федоров
В Запорожской области оккупанты запретили людям переходить на зимнее время. Они хотят заставить местных жить как в России.
Об этом рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он считает, что фирменным стилем России является существование в вымышленном диктатором мире.
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"Теперь оккупанты хотят, чтобы и жители временно оккупированных территорий были оторваны от всего мира, а потому запретили переводить часы на зимнее время", – написал Федоров.
Он подчеркнул, что Владимир Путин тщетно пытается оторвать людей на захваченных территориях Украины.Заметьте. Украина перешла на зимнее время и перевела стрелки часов назад 30 октября в 4 часа. Однако в России был отменен переход на зимнее или летнее время.
Что еще запрещают россияне
В Мелитополе оккупанты ввели новый "указ". Он позволяет проверять людей на улице, говорящих по телефону, и забирать гаджеты якобы на проверку.
По словам Федорова, за подписку на украинские ресурсы россияне штрафуют. Если оккупанты ловят человека во второй раз, то могут забрать в плен.
"За последние 14 дней к нам обратились родные от 3 до 10 человек и рассказали о том, как простых людей похищают в плен", – отметил мэр.
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Что происходит на оккупированных территориях: последние новости
- В Запорожской области кадыровцы расположились вблизи сел Михайловка, Роздол, Пришиб. Они рассказывают местным о "нелегкой жизни".
- Оккупанты заставляют людей на Херсонщине покидать свои дома. Они называют это "эвакуацией". В частности, жителям одного из сел дали на выезд 2 дня.
- На Донетчине и Луганщине массово убивают женщин. Также известно о случаях изнасилований, совпадающих с ротациями российских оккупантов.