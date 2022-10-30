Маразм усиливается: жителям оккупированных территорий запретили переходить на зимнее время

В Запорожской области оккупанты запретили людям переходить на зимнее время. Они хотят заставить местных жить как в России.

Об этом рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он считает, что фирменным стилем России является существование в вымышленном диктатором мире.

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"Теперь оккупанты хотят, чтобы и жители временно оккупированных территорий были оторваны от всего мира, а потому запретили переводить часы на зимнее время", – написал Федоров.

Он подчеркнул, что Владимир Путин тщетно пытается оторвать людей на захваченных территориях Украины.

Что еще запрещают россияне

Украина перешла на зимнее время и перевела стрелки часов назад 30 октября в 4 часа. Однако в России был отменен переход на зимнее или летнее время.

В Мелитополе оккупанты ввели новый "указ". Он позволяет проверять людей на улице, говорящих по телефону, и забирать гаджеты якобы на проверку.

По словам Федорова, за подписку на украинские ресурсы россияне штрафуют. Если оккупанты ловят человека во второй раз, то могут забрать в плен.

"За последние 14 дней к нам обратились родные от 3 до 10 человек и рассказали о том, как простых людей похищают в плен", – отметил мэр.

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