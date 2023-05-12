"Это топ": пока россияне бились в панике, зять Шойгу отдыхал в элитном ресторане

Вечером 11 мая в соцсетях у россиян началась настоящая паника якобы из-за "контрнаступления ВСУ". Однако зять Шойгу не присоединился к этому "клубу", потому что отдыхал в элитном ресторане.

Зять Сергея Шойгу активно ведет свои соцсети. И пока у России была паника, Алексей Столяров отдыхал и кичился счетами в ресторанах. 24 Канал.

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"Невероятное путешествие" зятя Шойгу

В социальных сетях 11 мая российские пропагандисты начали распространять информацию об активных действиях Вооруженных Сил Украины в тех или иных направлениях. Россияне скулили, что украинские военные вроде бы идут на Белгородскую область и собираются штурмовать левобережье Херсонской области. И пока сетью распространялась очередная порция пропаганды, зять главы минобороны России Столяров отдыхал во Владивостоке.

На своих страницах в соцсетях он опубликовал видео "невероятного путешествия в российское Сан-Франциско". На самом же деле, россиянин уехал во Владивосток. Большую часть видео Столяров отдыхает в элитном ресторане "Millionka" и наслаждается "топовой едой".

Отдельно Столяров даже выделил фрагмент, в котором кичится счетом в 42 тысячи рублей. Интересно, как отреагируют в сети россияне, еще вчера вечером сражавшиеся в панике из-за "контрнаступления". Вероятно, скоро появится очередная порция извинений от зятя Шойгу.

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Столяров считал войну против Украины "бессмысленной"

Ранее зять Шойгу уже попадал в скандалы. В феврале он в соцсетях лайнкул пост российского блогера Юрия Дудя. "Хороший русский" в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в сети распространил текст, в котором называл действия России "бессмысленными", а войну – "кровавой".

Понравился пост и зятю Шойгу, из-за чего в сети начался настоящий скандал. Россияне начали "травить" Столярова. Когда тот понял, что "спалился", то быстренько убрал свой лайк, однако взбешенных россиян это не успокоило.

Зять Шойгу не слишком подбирал слова в ответ на критику. Одному из пользователей сети он ответил, что "Z-быдло забыли спросить". Именно так он отреагировал на замечания по поводу ругательств. Вместе с тем, поклонники так называемой "спецоперации" считают, что Столярову ничего не угрожает, потому что в любом случае – его отмажет тесть.