Рада провалила голосование законопроекта, который критиковали журналисты

Законопроект об установлении уголовной ответственности за "слив" информации из госреестров не набрал нужного количества голосов от нардепов. Сейчас его отправили на повторное второе чтение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.

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Рада не поддержала скандальный законопроект 10242

Верховная Рада не проголосовала за законопроект №10242. Он предусматривал усиление ответственности, в том числе и тюремный срок, за распространение информации, которая обрабатывается в публичных электронных реестрах.

Как сообщил Железняк, за скандальный проект проголосовало 213 депутатов (при необходимых 226). Этих голосов мало, поэтому законопроект отправили на второе чтение – за проголосовали 229 парламентариев.

Что это за законопроект и почему его критиковали в медиа

Законопроект №10242 вызвал бурную реакцию в сети. Так, этот текст проекта несет угрозы для свободы слова, работы журналистов, защиты журналистских источников и обличителей коррупции в Украине. Как добавил Железняк, именно к этому законопроекту вставили норму о возвращении конфискации коррупционеров, которые пошли на сделки со следствием.

В тексте законопроекта также говорилось и о том, чтобы усилить уголовную ответственность во время войны за разглашение данных из государственных реестров. Так, в тексте предлагали до 8 лет заключения за "слив" данных. При этом не предусматривается освобождение от ответственности для обличителей коррупции.

В Детектор медиа отмечали, что "под прикрытием борьбы с "злоупотреблением данными" создается инструмент, который может быть использован для преследования журналистов, освещающих коррупционные схемы или злоупотребления властью".