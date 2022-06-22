Зло вернулось, – Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

В Украине 22 июня – День скорби и увековечения памяти погибших во Второй мировой войне. Президент Владимир Зеленский отметил, что такое никогда не должно было повториться, однако зло снова пришло на украинскую землю.

Президент отметил, что 22 июня вспоминают каждого погибшего во Второй мировой войне. Речь идет о миллионах потерянных жизней и изуродованных судеб.

По теме Россия играет на комплексе вины немецкого народа, делая сравнение со Второй мировой

Украина борется за новую победу, – Зеленский

Это не должно было повториться, но зло вернулось. 24 февраля оккупанты пришли на нашу землю. И мы сражаемся за новую победу. И ни одному врагу не сломить нашей воли,

– написал глава государства.

Свое сообщение Зеленский проиллюстрировал фотографиями, на которых – разрушенные до основания дома, заплаканные люди, военные, горюющие по своим побратимам, свидетельства сломанных и оборванных жизней.

Однако это не архивные фото, которым более 70 лет. Это свежие кадры из войны, еще продолжающейся на украинской земле.

Смотрите фотографии из сообщения Владимира Зеленского:

Под угрозой и другие постсоветские республики

22 июня 1941 года немецкие войска вторглись на территории Советского Союза и начали оккупацию. За 4 последующих года войны погиб каждый 5-й украинец.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что Украина пытается сдержать Россию. Однако если она этого не сделает, то российская агрессия может распространиться и на другие страны. В частности, под угрозой страны Балтии и даже Польша. Причина в том, что в Москве почему-то рассматривают страны – бывшие части СССР – как части своей территории.

Читайте также Россия сделала все, чтобы разрушить любые связи с Украиной, – Зеленский

Ужасные последствия российской агрессии против Украины:

Жертвами российского вторжения в Украину могли стать десятки тысяч человек. Только в Мариуполе предварительно от рук россиян погибли более 20 тысяч местных жителей.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, во время полномасштабной войны с Россией погибли более 10 тысяч украинских военных, втрое больше получили ранения.

По предварительным подсчетам, враги разрушили в Украине 45 миллионов квадратных метров жилья.

В Украине Россия "денацифицировала" 1,5 тысячи школ, детских садов и вузов. Более сотни из них уже невозможно восстановить.

Узнайте из видео, что происходит на фронте в 119 день войны: