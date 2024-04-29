Во Львовской области зафиксировали первые случаи укусов змей: пострадавшие госпитализированы

Во Львовской области обнаружили первые случаи укусов змей. В результате этого госпитализировали двух мужчин.

О состоянии пострадавших от укусов пресмыкающихся во Львовской области рассказали в ГСЧС. Там также объяснили, как реагировать, если в поле вашего зрения оказалась змея.

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Первые случаи укусов змей во Львовской области

Во Львовской области в результате укусов змей госпитализированы двое мужчин.

Сейчас в реанимации с диагнозом "укус змеи в области левой руки" находится 52-летний житель села Залужье Яворивского района. Как сообщили в ГСЧС, состояние пострадавшего – тяжелое.

Второй пострадавший – 40-летний житель села Прибужаны Львовского района. Мужчина также находится в медицинском учреждении с поражениями средней тяжести.

В ГСЧС отметили, что если вы увидели змею ни в коем случае не делайте резких движений. Стоит подождать пока она отползет. Там заметили, что как правило, змея просто не видит неподвижный объект.

У Львовской ОВА также рассказали, чтобы минимизировать контакт с пресмыкающимися придерживайтесь простых правил безопасности:

Надевайте одежду, которая защитит от укусов (высокие ботинки и брюки из плотной ткани, которые нужно заправить внутрь обуви);

Проверяйте место отдыха. Прежде чем сесть на траву, камень или бревно убедитесь, что там нет змей;

Не касайтесь объектов, под которыми часто прячутся пресмыкающиеся (камни, поваленные стволы деревьев, трухлявые пеньки, снопы сена);

Не двигайтесь, если увидели змею! Без резких движений подождите пока она отползет.

Случаи укусов змеи: коротко