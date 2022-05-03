Змеиный, точка невозвращения россиян": ВСУ показали, как уничтожили вражеские "Рапторы"

Вчера, 2 мая, Вооруженные силы Украины уничтожили вблизи острова Змеиный 2 вражеских катера "Раптор". Теперь Генштаб обнародовал видео, как защитники уничтожают позиции оккупантов на острове и в море возле него.

2 мая украинские воины уничтожили 2 российских катера "Раптор", которые "кружили" вокруг острова Змеиный. Россия захватила его еще 24 февраля.

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Видео уничтожения россиян на острове Змеиный

Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео, как Военно-Морские силы Украины уничтожают российские катера "Раптор" вблизи Змеиного с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. Следует заметить, что "Раптор" – патрульный катер, который считается самым быстрым судном на вооружении ВМС страны-агрессора.

Кроме этого, заодно украинские защитники решили показать, как уничтожают оккупантов на самом острове. Это доказывает, что россиянам не спрятаться нигде и Украина еще вернет себе свою землю.

Вашему вниманию новый сериал от ВМС ВС Украины. "Змеиный". Точка невозврата рашиста". От режиссеров культового сериала "Чернобаевка",

– иронически написали в Генштабе ВСУ.

Бои за остров Змеиный: коротко

Россияне атаковали остров Змеиный еще 24 февраля с помощью крейсера "Москва" и патрульного корабля "Василий Быков". По радиоканалу безопасности судоходства оккупанты цинично предложили военнослужащим Измаильского пограничного отряда сдаться. Впрочем, в ответ украинские пограничники бросили в ответ только легендарную фразу: "русский военный корабль, иди на**й".

После этого связь с защитниками острова пропала. Их считали погибшими, но потом оказалось, что россияне взяли их в плен.

26 апреля ВСУ нанесли удар по позициям россиян на Змеином и ликвидировали несколько единиц живой силы и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

30 апреля украинские воины снова атаковали россиян на острове с воздуха. Тогда удалось уничтожить 42 оккупанта, 3 зенитных установки, еще одну "Стрелу-10" и технику для связи.

2 мая к Змеиному подплыли два русских катера типа "Раптор". Но украинские защитники еще раз сделали невозможное и отправили суда вслед за "Москвой" кормить рыб. Вражеские катера уничтожили с помощью Bayraktar.

В тот же день секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что после потери "Москвы" россиянам теперь тяжело контролировать ситуацию в Черном море и в основном враг скрывается в пределах Севастополя. Но как только он появляется в пределах доступности, наши ВСУ отправляют его вслед за российским военным кораблем. Он добавил, что это наша земля и вскоре мы ее вернем.

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