2 травня українські воїни знищили 2 російські катери "Раптор", які "кружляли" навколо острова Зміїний. Росія захопила його ще 24 лютого.

До теми Так працює Bayraktar: біля Зміїного ЗСУ знищили два російські катери типу "Раптор"

Відео знищення росіян на острові Зміїний

Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео, як Військово-морські сили України знищують російські катери "Раптор" поблизу Зміїного за допомогою турецького безпілотника Bayraktar. Варто зауважити, що "Раптор" – патрульний катер, який вважається найшвидшим судном на озброєнні ВМС країни-агресорки.

Окрім цього, заразом українські захисники вирішили показати, як нищать окупантів на самому острові. Це доводить, що росіянам – не сховатися ніде й Україна ще поверне собі свою землю.

До вашої уваги новий серіал від ВМС ЗС України. "Зміїний". Точка неповернення рашиста". Від режисерів культового серіалу "Чорнобаївка",

– іронічно написали в Генштабі ЗСУ.

Бої за острів Зміїний: коротко

Росіяни атакували острів Зміїний ще 24 лютого за допомогою крейсеру "Москва" та патрульного корабля "Василь Биков". По радіоканалу з безпеки судноплавства окупанти цинічно запропонували військовослужбовцям Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Втім, у відповідь українські прикордонники кинули у відповідь лише легендарну фразу: "російський військовий корабель, йди на**й".

Після цього зв'язок із захисниками острова зник. Їх вважали загиблими, але потім виявилось, що росіяни взяли їх у полон.

26 квітня ЗСУ завдали удару по позиціях росіян Зміїному та ліквідували декілька одиниць живої сили та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

30 квітня українські воїни знову атакували росіян на острові з повітря. Тоді вдалось знищити 42 окупанти, 3 зенітні установки, ще одну "Стрілу-10" та техніку для зв'язку.

2 травня до Зміїного підплили два російські катери типу "Раптор". Але українські захисники вкотре зробили неможливе і відправили судна вслід за "Москвою" годувати риб. Ворожі катери знищили за допомогою Bayraktar.

Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що після втрати "Москви" росіянам тепер важко контролювати ситуацію у Чорному морі й в основному ворог ховається у межах Севастополя. Але як тільки він з'являється у межах доступності, наші ЗСУ відправляють його вслід за російським воєнним кораблем. Він додав, що це наша земля і невдовзі ми собі її повернемо.

Довідка. 24 березня Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Тоді українській стороні вдалося звільнити прикордонника Романа Грибова, який перебував на Зміїному та послав російський корабель. Саму ж "Москву", яка атакувала острів, Збройні Сили України відправили на той світ 14 квітня, спаливши його за допомогою українського протикорабельного комплексу "Нептун". Росіяни досі не оприлюднили кількість загиблих на кораблі.

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