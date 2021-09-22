Знаем их способность устраивать теракты, – Корниенко о российском следе в нападении на Шефира

На Киевщине 22 сентября обстреляли автомобиль первого помощника Владимира Зеленского. Возможно, к этому причастны российские силы.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Сейчас власти ждут официального сообщения от Нацполіції.

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Корниенко прокомментировал нападение на Шефира

Там должны назвать возможные версии нападения на Сергея Шефира. По мнению политика, возможно, российский след не надо исключать.

Много сейчас делается действий, которые агрессору не нравятся. А мы знаем их способность в других странах устраивать различные теракты,

– резюмировал Корниенко.

Сам инцидент он однозначно назвал покушением. По словам Корниенко, не хочется говорить о возвращении 1990-х годов, однако почерк преступления с тех времен таки.

Корниенко пояснил, что правоохранители будут разбираться, кому это выгодно, однако это точно связано с политической деятельностью Шефира. "Ожидаем от полиции или это какие-то системные действия, или это какие-то разовые действия", – добавил он.

В Кремле уже заявили о своей непричастности к обстрелу автомобиля Сергея Шефира.

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