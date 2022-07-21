Российские пленные готовы отрубить себе пальцы, чтобы снова не идти воевать, – Золкин

Некоторые военнопленные готовы сделать все возможное, чтобы никогда больше не попасть на войну против Украины. Некоторые даже готовы отрубить себе пальцы.

Об этом 24 каналу на стриме рассказал украинский блоггер, допрашивающий военнопленных, Владимир Золкин. Во время разговора с Екатериной Соляр он привел военнопленного из ОРДЛО, которому 18 лет.

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Парень говорит, что лучший вариант для него – дождаться завершения войны, чтобы обменяли всех на всех. Но когда это произойдет – совершенно непонятно.

Золкин же вспомнил разговор с другим пленником. Видео с ним он пообещал обнародовать в ближайшие дни. Там мужчина готов был на все, чтобы больше никогда не воевать.

Если снова бросят на войну – отрублю пальцы

По словам Золкина, это был один из самых сознательных ответов. У мужчины спросили: "Что ты будешь делать, если тебя снова будут отправлять на войну". Он готов ко всему.

Мужчина объяснил, что работает мясником и знает, как расположены сухожилия. Он сказал, что просто отрубит себе несколько пальцев, чтобы его не отправили, – рассказал Золкин.

По его словам, это самый честный ответ, который он когда-либо слышал. Откупиться или отлежать в больнице таких людей не получится, ведь боевики шлют буквально всех на войну – и кривых, и косых, и слепых, и почти неходящих. А так мужчина отрубит себе несколько пальцев и не сможет больше стрелять.

Эксклюзивный стрим Екатерины Соляр с Владимиром Золкиным: смотрите видео

Напомним, росСМИ обнародовали количество россиян, отказавшихся идти воевать против Украины. По их данным, с начала полномасштабного вторжения по меньшей мере 1793 солдата не захотели участвовать в боевых действиях. Их якобы сейчас содержат вблизи Брянка Луганской области.