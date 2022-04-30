В зоне ООС украинские бойцы сбили 2 самолета Су-25, 4 "Орлана" и уничтожили 8 танков
30 апреля 2022 , 22:37Читати новину українською
Источник:Операция объединенных сил
Украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам немалые потери. 30 апреля они сбили 2 вражеских самолета и 4 "Орлана".
Кроме этого, украинские бойцы уничтожили немало техники захватчиков. В частности, 8 танков и 24 единицы бронированной техники.
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Украинские защитники продолжают уничтожать врагов
Украинские бойцы продолжают защищать государство от российских захватчиков в Донецком и Луганском направлениях. 30 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря своему незаурядному мастерству они нанесли оккупантам немалые потери. В частности, украинские защитники уничтожили
- 8 танков,
- 1 артиллерийскую систему,
- 24 единицы боевой бронированной техники,
- 1 боевую специальную машину,
- 5 автомобилей, в том числе 2 топливозаправщика.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:
- 2 самолета Су-25,
- 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Коротко о потерях захватчиков в Украине
- За более чем 2 месяца полномасштабной войны России против Украины украинские защитники ликвидировали примерно 23,2 тысячи вражеских солдат.
- В течение 29 апреля наши бойцы в зоне Операции объединенных сил сбили вражеский самолет и сразу 7 беспилотников.
- Кроме того, на Луганском направлении от российской техники остались только руины. Защитники нанесли врагу потери ночью.
- Нацгвардейцы и военные ВСУ также разбили оккупантов на Изюмском направлении, уничтожив пункт управления.
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