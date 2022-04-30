В зоне ООС украинские бойцы сбили 2 самолета Су-25, 4 "Орлана" и уничтожили 8 танков

Украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам немалые потери. 30 апреля они сбили 2 вражеских самолета и 4 "Орлана".

Кроме этого, украинские бойцы уничтожили немало техники захватчиков. В частности, 8 танков и 24 единицы бронированной техники.

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Украинские защитники продолжают уничтожать врагов

Украинские бойцы продолжают защищать государство от российских захватчиков в Донецком и Луганском направлениях. 30 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря своему незаурядному мастерству они нанесли оккупантам немалые потери. В частности, украинские защитники уничтожили

8 танков,

1 артиллерийскую систему,

24 единицы боевой бронированной техники,

1 боевую специальную машину,

5 автомобилей, в том числе 2 топливозаправщика.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:

2 самолета Су-25,

4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Коротко о потерях захватчиков в Украине

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