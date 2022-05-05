В зоне ООС военные ВСУ отбили 11 атак врага: уничтожили более 20 единиц техники

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в соцсетях. В ведомстве добавили, что только в Донецком и Луганском направлениях было ликвидировано до 30 единиц вражеской техники.

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Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Кстати, известно, что один из сбитых беспилотников удалось "демилитаризировать" 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, базирующейся в Северодонецке. Защитники рассказали, что на беспилотнике был изображен символ "Z", которым российские оккупанты обозначают свою технику.

Не суждено было больше вести разведку и корректировать огонь артиллерии враждебному "Орлану-10", а все потому, что воинами княжеской бригады он был уничтожен,

– рассказали они в соцсетях.

Важно Россияне не прекращают попыток наступления и блокируют "Азовсталь": карта боевых действий по состоянию на 5 мая

ВСУ отразили две атаки врага на Востоке: данные Минобороны

Согласно карте боевых действий, на Донецком и Таврическом направлениях бои продолжаются вдоль всей линии столкновения. Оккупанты применяют авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов. Также россияне пытаются наступать в направлении Лимана, Северодонецка и Попасной.

Как сообщает Генштаб, враг активизировался и пытается захватить Попасную, а также взять под контроль Рубежное. Впрочем, атаки россиян потерпели неудачу, так, только сегодня они потеряли:

32 человека,

3 танка,

2 боевые машины пехоты,

1 бронетранспортер,

1 бронированную боевую машину,

1 артиллерийский тягач

2 беспилотника.

таном на 5 мая потери среди личного состава врага

составляют 24 700 военных

. Это примерные данные, поскольку из-за активных боевых действий трудно подсчитать конкретное количество погибших.

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