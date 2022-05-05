В зоне ООС военные ВСУ отбили 11 атак врага: уничтожили более 20 единиц техники
Источник:Операция объединенных сил
В течение текущих суток, 5 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага. Умелые действия и мастерство наших воинов нанесли немалые потери российским оккупантам.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в соцсетях. В ведомстве добавили, что только в Донецком и Луганском направлениях было ликвидировано до 30 единиц вражеской техники.
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По данным пресс-службы спецподразделения, за сутки украинские защитники уничтожили:
- 8 танков,
- 11 единиц боевой бронированной техники,
- 5 единиц автомобильной техники врага.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
Кстати, известно, что один из сбитых беспилотников удалось "демилитаризировать" 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, базирующейся в Северодонецке. Защитники рассказали, что на беспилотнике был изображен символ "Z", которым российские оккупанты обозначают свою технику.
Не суждено было больше вести разведку и корректировать огонь артиллерии враждебному "Орлану-10", а все потому, что воинами княжеской бригады он был уничтожен,
– рассказали они в соцсетях.
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Согласно карте боевых действий, на Донецком и Таврическом направлениях бои продолжаются вдоль всей линии столкновения. Оккупанты применяют авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов. Также россияне пытаются наступать в направлении Лимана, Северодонецка и Попасной.
Как сообщает Генштаб, враг активизировался и пытается захватить Попасную, а также взять под контроль Рубежное. Впрочем, атаки россиян потерпели неудачу, так, только сегодня они потеряли:
- 32 человека,
- 3 танка,
- 2 боевые машины пехоты,
- 1 бронетранспортер,
- 1 бронированную боевую машину,
- 1 артиллерийский тягач
- 2 беспилотника.
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