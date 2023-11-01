Новая глава миграционной службы Львовщины совершила ДТП на служебном авто полиции

В ДТП на служебном авто попала Зоряна Булаш, ныне исполняющая обязанности начальницы миграционной службы Львовщины. Ранее она руководила отделом правового обеспечения Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Зоряна Булаш 22 сентября совершила ДТП во Львове. Ее назначили на новую должность 16 сентября.

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Что известно о ДТП

Булаш на момент аварии руководила Škoda Karoq. Отмечается, что это служебный внедорожник, которым она пользовалась еще на прошлой работе.

Глава Первичного профсоюза "Правозащитники страны" Сергей Джихур заявил, что Булаш совершила ДТП, в результате которого автомобили получили повреждения. По его словам, правоохранителей тогда не стали вызывать, потому что Булаш "уговорила потерпевшую сторону на европротокол". Он также заявил, что эта должностница скрыла аварию от руководства.

Джихур выложил справку, в которой сказано, что Булаш использовала служебный автомобиль в частных целях, хранила машину по месту жительства и отправила этот транспорт на ремонт в неизвестный сервис после аварии, чтобы скрыть ДТП. Кроме этого, в справке сообщается о том, что Булаш могла снять зарегистрированные номерные знаки и заменить их другими, неизвестного происхождения.

Что сказала водительница

, как пишет издание, муж Зоряны Булаш Дмитрий Миськив руководит отделом Львовского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Руководитель миграционной службы Львовщины отказалась комментировать изданию информацию о ДТП и использовании служебного автомобиля.

Как вы себе это можете вообразить, что такие вещи могут быть скрыты вообще. Я даже не хочу это обсуждать,

– сказала Булаш.

Однако она отреагировала на слова Джихура. Булаш указала на то, что профсоюз "Правозащитники страны" зарегистрирован в Днепре. Она заявила, что руководитель этой организации Сергей Джихур не может знать все, что происходит во Львове.

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