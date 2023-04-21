Минус 13 миллиардов: под Тулой самоликвидировался ЗРК С-400
Под Тулой в России перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400. Стоит он миллиарды рублей. Вооруженным Силам даже не пришлось ничего делать.
Вражеские пропагандистские телеграм-каналы начали активно писать о том, что 20 апреля под Тулой опрокинулся ЗРК С-400 России. По предварительной информации, водитель прямо-таки не справился с управлением системы. Об этом информирует 24 Канал.
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Взрыва не было
Известно, что этот ЗРК сначала ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал, пока не вылетел в кювет. У 33-летнего водителя С-400 диагностировали перелом руки – на самом деле он серьезно не пострадал.
В то же время, боеприпасы не сдетонировали – то есть угрозы взрыва не последовало после этого падения.
Зенитно-ракетный комплекс С-400 перевернулся на шоссе М2-Крым под Тулой – в районе села Прудное. Стоимость машины – около 13 миллиардов рублей,
– написал один из вражеских телеграм-каналов.
Кроме того, ходили слухи, что этот комплекс пролежал весь день после падения в кювет в 10:30. Пришлось даже поэтому перекрывать дорогу на въезд и выезд из города.
С-400 "прилег отдохнуть": смотрите видео с телеграм-каналов
В России – проблемы: актуальное
- Заметим к этой теме, что вечером 20 апреля в Белгороде прогремел взрыв, в результате чего в центре города образовалась глубокая воронка. Вместе с тем было столь "тревожно", что тряслись дома, выбило окна из домов и даже одну машину забросило на крышу соседнего магазина.
- В минобороны России решили сказать все, как есть и взяли вину на себя. Собственно, там констатировали, что это выпала бомба из Су-34. Кроме того, по сети ходили слухи, что с помощью этой воздушной цели враг хотел атаковать Харьковщину.
- Также нельзя не упомянуть, что по состоянию на 20 апреля было известно, что ВСУ отправили к Кобзону более 184 тысяч захватчиков. Только за минувшие сутки – около 670 бойцов.