Силы беспилотных систем уничтожили вражеский ЗРК "Бук" на Запорожском направлении: мощные кадры

Украинские операторы дронов продолжают уничтожать ПВО врага. На этот раз удалось поразить российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" на Запорожском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сил беспилотных систем ВСУ. Защитники также опубликовали кадры своей работы.

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Что известно об уничтожении российского ЗРК "Бук"

По данным военных, самоходную огневую установку 9А310М1-2 ЗРК "БУК-М1-2" на Запорожском направлении уничтожили операторы 412-го полка NEMESIS.

Еще один комплекс ПВО противника превращен в металлолом. Еще одна "дыра" в противовоздушной обороне россиян, что значительно ослабляет их способность противостоять нашим ударам с воздуха,

– отметили в Силах беспилотных систем.

На кадрах, которые опубликовали СБС, можно увидеть, как этот вражеский комплекс после точного удара взрывается и превращается в пепелище. Также после удара по ЗРК образовалось огромное облако огненного дыма.

Уничтожение вражеского ЗРК "Бук" на Запорожском направлении / Видео 412-го полка NEMESIS

К слову, в Генштабе ВСУ 30 декабря рассказывали, что российские захватчики потеряли на фронте еще 2 010 солдат. Наши защитники также уничтожили еще 7 танков, 44 артиллерийских систем, 22 боевые бронированные машины и тому подобное.