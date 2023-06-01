Будут ли поражать ЗРК "Искандер" в России западным оружием: Игнат дал однозначный ответ

В конце мая российские войска начали атаковать мирные города Украины ракетами "Искандер" с территории своей страны. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что бороться с этой опасностью будет сложно, ведь наши военные не могут поражать цели на территории страны-агрессора.

Он также отметил, что Украина не будет применять дальнобойное западное оружие для атаки России. По его словам, это нарушило бы обязательство перед нашими союзниками.

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Что сказал Игнат о возможных поражениях ЗРК "Искандер" на территории России

Спикер рассказал, что Украина придерживается стратегии "не атаковать страну-агрессора вооружением, которое нам дали наши партнеры". Поэтому в случае с зенитно-ракетными комплексами "Искандер", расположенными на территории России, ситуация не изменится.

Мы не атакуем цели на территории России,

– подчеркнул Игнат.

Несмотря на это, он отметил, что если россияне будут пускать эти ракеты с временно оккупированных территорий нашей страны, наши войска будут применять все имеющееся вооружение.

Игнат также отметил, что у России нет достаточного количества ракет "Искандер". Ведь тогда количество ракет во время одной атаки "было бы гораздо больше".

"Если бы они их не жалели, они бы их сотнями применяли", – добавил спикер.

Недавно Россия атаковала Киев баллистическими ракетами "Искандер"

В ходе атаки на столицу днем 29 мая Россия выпустила 11 ракет типа "Искандер". Все ракеты, по предварительным данным, были уничтожены.

Впоследствии ночью 1 июня оккупанты выпустили по Киеву 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К". Все ракеты, по данным Воздушных сил ВСУ, также были уничтожены.

Особенность этой ракеты состоит в том, что она довольно быстро долетает в столицу нашего государства. Поэтому у средств ПВО есть несколько минут, чтобы увидеть цель и уничтожить ее. К тому же считанные минуты есть и у гражданских, чтобы пройти в укрытие.

Кроме этого, опасность представляют и обломки "Искандера", ведь боевая часть ракеты состоит из сотни килограммов взрывчатки. Поэтому украинцам нужно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытии на момент атаки.

У россиян есть несколько версий своих ракет "Искандер". Самыми распространенными среди них являются ракеты "Искандер-К" и "Искандер-М". Принципиальная разница между ними заключается в том, что "Искандер-К" – это крылатая ракета, а "Искандер-М" – баллистическая. Несмотря на это, их все запускают с установок наземного базирования на территории России.