"Patriot будут защищать большие города": какие ПВО будут помогать защитникам на фронте

Украина получила уже два дивизиона комплексов противовоздушной обороны MIM-104 Patriot. Скорее всего, их будут размещать возле крупных городов, чтобы освободить другие системы ПВО для фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, это наиболее логичный шаг, ведь современные системы ПВО способны лучше прикрыть города с воздуха, чем старые советские системы.

Смотрите также Таких прецедентов еще не было: военный эксперт предположил, сможет ли Patriot сбивать "Кинжалы"

Patriot очень дорогие

Черник предполагает, что после получения Украиной новейших систем ПВО, в том числе Patriot, такие комплексы ПВО, как С-300, С-300 и ЗРК "Бук" будут перемещаться ближе к линии разграничения.

"Такие системы, как МІМ-104 точно не будут перемещены на линию фронта. Почему? Прежде всего, это ее цена – она ужасно дорогая. Лишь одна пусковая установка стоит 200 миллионов долларов. Батарея имеет от 4 до 8 ПУ. Добавьте машину вычисления, которая также очень дорогая. Одна ракета – 4 миллиона долларов", – рассказал военный эксперт.

По его мнению, чем более новые системы ПВО будут заходить в Украину, тем более старые системы будут использоваться непосредственно на линии фронта.

Он также отметил, что противник постоянно изучает нашу систему ПВО и пытается понять, где есть слабые места. В то же время, россияне значительно уступают нам в интеллектуальном плане, поэтому им это не поможет.

Украина получила современные ПВО