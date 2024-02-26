Не только в их количестве: в чем заключается главная проблема систем ПВО Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 10 установок противовоздушной обороны Patriot могли бы кардинально изменить ситуацию на поле боя. Это действительно очень значительное количество.
Однако проблема заключается в том, что к ЗРК Patriot изготавливается не так много ракет. Это 24 Каналу отметил главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков.
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Patriot не так много в мире
Олег Катков отметил, что ЗРК Patriot не очень много в мире. 10 Patriot – это треть от всех, которые есть в Европе, вместе с теми, которые не доставлены, а просто заказаны.
Напомню, что батарея – это и есть зенитно-ракетный комплекс, то есть Fire unit. Одна батарея Patriot – это один комплекс. Таких комплексов, батарей в целом в Европе есть примерно 30,
– объяснил он.
Например, в Испании есть ПВО Patriot только прошлой версии PAC-2, которые не могут перехватывать баллистические ракеты. Также есть в упрощенной конфигурации, в частности, не с восемью или шестью пусковыми, а с четырьмя. Они находятся, например, в Швеции в стадии развертывания. То есть они их получают, но пока не ввели на боевое дежурство, потому что не все компоненты пришли, к примеру.
"Относительно США. Объективно самые мощные Вооруженные силы в мире с огромным количеством собственной территории, которую необходимо охранять, множеством баз по всему миру. И на все это, включая базы в по всему миру 60 Patriot. Таким образом 10 Patriot является довольно значительным количеством", – подчеркнул военный эксперт.
Не так много ракет к Patriot
Как отметил главный редактор Defence Express, ракет к ЗРК Patriot производится не так много. В американской компании Lockheed Martin, которая производит ракеты-перехватчики MSE, сообщили, что в год их производится только 500.
У них есть планы по расширению. Но 500 ракет MSE к Patriot в год в мире. Это не означает то, что это позволяет в год перехватывать 500 баллистических ракет. Нет, до 250, потому что стандартный расход MSE на одну баллистическую цель – это две ракеты,
– сказал Катков.
Также вооружения в мире изготавливается мало. Кроме дефицита вооружения, оно очень подорожало. Например, истребитель F-35 сейчас стоит 240 миллионов долларов за единицу, раньше он стоил примерно 150 миллионов долларов.
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